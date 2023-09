“Siamo sconvolti”. Choc in ufficio. Luigi cade, batte la testa e muore. Poi la scoperta dei carabinieri: c’è un arresto

Lite choc in agenzia, il titolare cade, batte la testa e muore. Assurdo episodio a Santeramo in Colle, in provincia di Bari intorno alle 11 di questa mattina, venerdì 22 settembre. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto un uomo si è introdotto nell’agenzia assicurativa di Luigi Labarile chiedendo di poter andare in bagno. Di fronte alla risposta negativa del titolare è nata una discussione degenerata poi in una colluttazione. Luigi sarebbe caduto sbattendo la testa ed è morto.

Il presunto aggressore, non è chiaro se fosse armato di coltello, è stato individuato e fermato dai carabinieri: si tratta di un uomo di 49 anni. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. La vittima, Luigi Labarile, aveva 71 anni ed era molto noto in città per essere stato consigliere comunale e direttore di banca. L’intera comunità è sotto choc per quanto avvenuto nell’agenzia di corso Tripoli.

Leggi anche: Muore a 56 anni durante la colonscopia, la moglie presente si era accorta di qualcosa





La ricostruzione dell’accaduto, le parole del sindaco

L’uomo che ha aggredito Labarile si chiama Francesco Bradascio. Ha confessato l’aggressione. È stato sottoposto a fermo e dovrà rispondere di omicidio preterintenzionale. Sul posto, oltre al medico legale, sono giunti gli uomini della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari per i dovuti sopralluoghi e rilievi. Le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’evento sono in corso.

A quanto pare la lite sarebbe nata a causa di futili motivi. Bradascio ha chiesto di poter usufruire dei servizi igienici, ma Labarile gliel’ha negato. A quel punto il 49enne ha aggredito il titolare dell’agenzia che è caduto sbattendo la testa. Per lui non c’è stato nulla da fare.

“Sono sotto shock – le parole del sindaco di Santeramo in Colle Vincenzo Casone – Ho sentito Luigi questa mattina intorno alle otto tramite whatsapp e mai avrei immaginato cosa sarebbe successo di lì a qualche ora”. Il primo cittadino ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima.

“L’ha uccisa così”. Saman Abbas, la scoperta sullo zio della 18enne pakistana