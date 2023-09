Tragedia alle porte di Brescia, dove ha perso la vita un ragazzo di soli 22 anni. Cristian Capoccia è morto in seguito ad un terribile incidente stradale dalla dinamica assurda. Era la notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre, parliamo di un orario intorno alle 2, quando si è verificata questa fatalità. Spetterà alle autorità competenti fare piena luce sull’accaduto, anche se sembra quasi certo cosa sia successo in quei tragici istanti.

Cristian Capoccia è morto praticamente sul colpo, senza che nessuno potesse far nulla per salvarlo da quell’incidente gravissimo. Sono stati comunque allertati immediatamente i soccorritori, grazie ad un automobilista che si è accorto del fattaccio. L’ambulanza di Rovato Soccorso e un’automedica, con l’ausilio dei pompieri, si sono recati sul luogo ma per il giovane l’ora della sua dipartita era purtroppo già arrivata.

Leggi anche: Con la Vespa sotto l’autobus, muore dottor Lorenzo. I colleghi del pronto soccorso non sono riusciti a salvarlo





Cristian Capoccia morto in un terribile incidente: aveva 22 anni

Cristian Capoccia è morto in un incidente, registratosi a Cologne, in provincia di Brescia. Era a bordo della sua moto, quando per cause in corso di accertamento non ha visto che davanti a sé ci fosse una rotatoria della provinciale 17. Quindi, l’ha attraversata e si è scontrato contro le lamiere dei cartelli stradali, procurandosi ferite mortali. Le indagini sono affidate alla polizia stradale. Tra l’altro, ci sono altre persone coinvolte in qualche modo dal sinistro.

Due auto che si trovavano di passaggio al momento del dramma, costato la vita al 22enne, sono state centrate in pieno da alcuni pezzi dei cartelli stradali e, come riportato dal sito Il Giorno, fortunatamente non ci sono stati altri feriti. In totale sono state 4 le persone che hanno rischiato grosso, ovvero due ragazzi 18enni e un 17enne e un signore di 56 anni. La vittima era originaria di un altro paese bresciano, Leno, che ora piange la sua scomparsa.

Cristian Capoccia era un grande amante dei mezzi a due ruote, infatti utilizzava la sua moto con grande gioia. Purtroppo, proprio questa passione gli è stata fatale e ora la sua famiglia piange la perdita di una figura così importante.