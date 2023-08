Un terribile destino quello di Alessandro Marino, morto a soli 18 anni per un tragico incidente. Ha fatto un volo di alcuni metri, prima di cadere violentemente a terra e non avere nessuna speranza di salvezza. Infatti, non ha fatto nemmeno in tempo a raggiungere l’ospedale, visto che il suo cuore ha cessato di battere già all’interno dell’ambulanza. I sanitari del 118 si erano subito precipitati sul posto per cercare di farlo riprendere, ma senza riuscirci.

E quindi Alessandro Marino è morto a 18 anni, appena maggiorenne, scioccando tutti i suoi familiari, gli amici e le persone che gli volevano bene. La bruttissima notizia ha iniziato a fare il giro della sua città, distruggendo tutti dal dolore. Sono state fornite anche le primissime informazioni su ciò che sarebbe successo in strada, mentre il ragazzo si trovava a bordo della sua moto su una strada, situata tra due paesi campani.

Alessandro Marino morto a soli 18 anni in un terribile incidente

A spezzargli la vita è stato quindi un incidente stradale devastante. Alessandro Marino è morto a 18 anni, mentre stava guidando la sua moto. Improvvisamente c’è stato uno scontro con un furgone e il giovane è stato scaraventato via per parecchi metri. Stava transitando tra San Tammaro e Casaluce, due comuni in provincia di Caserta, quando c’è stato il tragico epilogo. Oltre al 118, sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

L’esatta dinamica dell’incidente è comunque ancora al vaglio degli investigatori, quindi non è chiaro cosa abbia provocato questo impatto mortale per il 18enne. Si sa che il furgone, di colore bianco, si trovava nella stessa corsia della moto di Alessandro, come riferito dal sito L’Occhio di Caserta. Il Mattino ha inoltre aggiunto che Marino stava per arrivare all’ospedale Moscati di Aversa, ma non è riuscito a giungere in vita al pronto soccorso.

Casertanews ha inoltre sottolineato un altro aspetto: Alessandro Marino è morto nella giornata di mercoledì 2agosto, a poche ore di distanza dal decesso di un uomo di 52 anni sempre nel casertano, ma ad Orta di Atella. Harmane El Yazid è deceduto dopo essere stato colpito da un’automobile, mentre era in sella alla sua bici.