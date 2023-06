Uomo di 58 anni muore travolto da un masso mentre si trova in spiaggia. La terribile tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di martedì 13 giugno, intorno alle 13, in una delle spiagge dell’isola La Maddalena, in Sardegna. L’uomo si chiamava Piergiorgio Benaglia, era un fisioterapista di Cureggio, provincia di Novara, e aveva lo studio a Maggiora. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere stato un gioco della nipotina a provocare il fatale incidente.

Piergiogio si trovava in spiaggia con la nipotina di 8 anni. Stava leggendo un libro sdraiato su un asciugamano all’ombra di un costone roccioso. Ad un certo punto la nipotina sarebbe salita su un masso in bilico che si è staccato dalla parete e ha travolto l’uomo. Il classe 1965 ha riportato un grave trauma addominale. Per liberarlo dal masso i vigili del fuoco hanno impiegato due ore. Soccorso dal personale dal 118 Piergiogio è stato rianimato e poi trasferito con l’elicottero a Olbia.

L’intervento d’urgenza poi il peggioramento e la morte

In ospedale Piergiogio Benaglia è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente. Le sue condizioni, tuttavia, sono apparse fin da subito disperate e ieri, mercoledì 14 giugno, all’alba l’uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate. La piccola, dopo essere stata affidata agli assistenti sociali, è stata riabbracciata dai familiari.

Questo il racconto dell’Unione Sarda: “Dopo avere preso il sole in spiaggia, si è spostato insieme alla nipote, una bambina, all’ombra di un costone per leggere un libro. La piccola, stando alle indagini dei carabinieri, è salita su un masso in bilico che si è staccato dalla parete di terra travolgendo il turista. L’uomo ha riportato un gravissimo trauma addominale ed è stato soccorso dal personale del 118. Il masso era tuttavia talmente pesante che i vigili del fuoco hanno impiegato due ore per liberarlo. I medici, dopo averlo rianimato, hanno disposto il trasferimento del paziente in elicottero a Olbia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente”.

Morto un turista colpito da un masso in spiaggia a La Maddalena, in Sardegna, in località Abbattoggia #ANSA pic.twitter.com/IdROQ2Ec8N — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) June 14, 2023

Il sindaco de La Maddalena Fabio Lai sta valutando se vietare l’accesso in spiaggia ai visitatori. Il direttore dell’ente parco nazionale dell’arcipelago, Giulio Plastina, ha dichiarato: “Quanto accaduto è un fatto insolito a La Maddalena, che non è un’isola con un rischio di dissesto idrogeologico. Certo, le piogge degli ultimi due mesi potrebbero aver provocato qualche smottamento che però non ci è mai stato segnalato“. Purtroppo non è il primo incidente di questo tipo in Italia: nel 2010 due studentesse morirono a Ventotene dopo essere state travolte da un costone di tufo. Nel 2001 una 26enne morì per il distacco di un costone nella spiaggia di Chiaia di Luna a Ponza.

