Tragedia nel mondo della politica. Un senatore ha perso la vita nella giornata di venerdì 3 marzo, lasciando tutti increduli. Bruno Astorre è morto in uno degli uffici del Senato e la notizia ha immediatamente fatto il giro dell’Italia. Un decesso improvviso e inaspettati, su cui ovviamente bisognerà fare maggiore luce nelle prossime ore. Nulla faceva presagire il drammatico evento, ma purtroppo quando hanno raggiunto l’esponente politico non c’era più niente da fare ed è stato constatato il suo decesso.

Bruno Astorre è morto all’età di 59 anni al Senato, a pochi giorni dal suo 60esimo compleanno, infatti era nato l’11 marzo. Precisamente la sua dipartita è avvenuta all’interno del palazzo Cenci, come riferito dall’Ansa e da Il Messaggero. Stando a quanto emerso finora, il portone della struttura è attualmente chiusa a tutti, quindi sicuramente sono in corso i rilievi per stabilire cosa sia accaduto, anche se c’è una prima ipotesi. E le indagini sono state affidate alla polizia di Stato di Piazza Sant’Eustachio.

Bruno Astorre è morto in Senato

L’addio inatteso a Bruno Astorre, morto in modo improvviso in un ufficio del Senato, ha colpito tutto il mondo della politica. E in particolare il Partito Democratico, di cui lui era senatore. Uno dei primi a intervenire per manifestare tutto il suo dolore è stato l’ex segretario Enrico Letta, che su Twitter ha scritto: “Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio, c’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari”.

Come scritto da Il Messaggero, che è riuscita ad avere informazioni grazie ad alcune fonti vicine alla polizia, Astorre si sarebbe buttato giù dal quarto piano di una finestra, che si affaccia sul cortile dell’ufficio del Senato, quindi si sarebbe suicidato. Al lavoro anche i vigili del fuoco. Era diventato senatore 10 anni fa e dal 2018 ricopriva anche l’incarico di consigliere regionale del Pd Lazio. Vicinanza e tristezza sono state mostrate anche dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha voluto dargli il suo personale saluto.

Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari. — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 3, 2023

Queste le parole di Lollobrigida: “Profondo dolore e tristezza per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Un amico e un avversario politico leale, che ha interpretato in questi anni le istanze più profonde del territorio del Lazio. Abbiamo avuto modo di condividere esperienze politiche e battaglie”.