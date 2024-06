Un episodio surreale ha sconvolto la frazione di Monterusciello a Pozzuoli: un carro funebre, parcheggiato sotto casa dei familiari del defunto, è stato rubato nel pomeriggio di ieri.

Il veicolo doveva trasportare la salma in chiesa per i funerali previsti alle 15. I dipendenti dell’agenzia funebre, rientrati per prelevare il corpo, hanno scoperto con sgomento la sparizione del mezzo.

Leggi anche: Chiuso il famoso lido dei vip: i controlli dei carabinieri e il provvedimento di sequestro





Choc prima del funerale, intervengono i carabinieri

L’accaduto ha scatenato indignazione e incredulità tra i residenti, che si sono stretti attorno alla famiglia colpita. La cerimonia funebre è stata successivamente celebrata, nonostante l’incidente. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi di questo gesto inconsueto.

Il carro funebre è stato ritrovato ore dopo dai carabinieri in via Trepiccioni, tra Licola e Monterusciello, con la carrozzeria danneggiata e i vetri posteriori infranti. Le autorità stanno esaminando le telecamere della zona per identificare i responsabili. Tra le ipotesi, si considera anche quella di un dispetto ai danni dell’agenzia funebre.