Incredibile episodio nella città di Palermo. Una mamma ha abbandonato i suoi due gemellini, subito dopo averli partoriti in ospedale ed aver fatto una scoperta su di loro. A parlarne è il sito di Repubblica, che ha fornito dei dettagli sconcertanti sui neonati, che ora sono sotto stretta osservazione medica. Si tratta di un maschietto e di una femminuccia, che non sono nati in buone condizioni di salute, visto che è stato ritrovato qualcosa di assurdo.

A Palermo questa mamma ha abbandonato quindi i due gemellini in ospedale e ha optato per il mancato riconoscimento. La donna, di 32 anni, ha lasciato la struttura sanitaria Buccheri La Ferla ed è quindi andata via senza voler più sapere nulla sui piccoli. Indagini sono state avviate anche dalla procura di Palermo, che devono fare chiarezza su quanto accaduto e anche sulla madre che ha preso questa decisione.

Leggi anche: Infermiera killer uccide i neonati con iniezioni di aria: la scoperta in ospedale





Palermo, mamma ha abbandonato i due gemellini: cosa hanno trovato nel corpo

Colei che a Palermo è diventata mamma nelle scorse ore e che ha successivamente abbandonato i due gemellini partoriti nel nosocomio siciliano è una donna di 32 anni, che è tossicodipendente. Dopo l’allontanamento della neo madre, è stata fatta la segnalazione alla procura palermitana e se non cambierà idea, i neonati saranno dati in adozione. Ma c’è ancora ansia nei medici per lo stato di salute dei due fratellini.

I due piccoli sono nati già positivi alla cocaina e per questo motivo i medici li stanno tenendo sotto monitoraggio. C’è preoccupazione, come spiegato da Repubblica, e c’è già tanta solidarietà da parte delle persone che vorrebbero avere con loro i neonati. Effettuate le analisi del sangue, è stata fatta questa scoperta veramente choc. E per la neo mamma non si tratterebbe del primo episodio di questo genere.

La madre era già conosciuta dai servizi sociali, infatti era stata seguita costantemente durante questi 9 mesi. Ha già altri figli che non ha riconosciuto sempre per il problema della droga e che sono stati affidati ad altre famiglie.