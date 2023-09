Incredibile episodio durante un matrimonio, con lo sposo che ha sfiorato la rissa col cantante che si stava esibendo in quel momento. Le immagini sono state girate da uno degli invitati e poi sono state caricate in rete. Ovviamente, nel giro di pochissime ore, sono diventate praticamente virali e sono in tanti coloro che hanno voluto commentare questo avvenimento, che certamente è stato clamoroso e decisamente inaspettato.

Nel corso della festa per il matrimonio, lo sposo ha quasi fatto scoppiare la rissa perché il cantante avrebbe fatto qualcosa di brutto, che lo ha indispettito. Infatti, si è alzato dal tavolo e ha iniziato ad inveire contro l’artista, chiamato per allietare gli ospiti dopo la cerimonia. Sembrava stessero succedendo solo cose buone, infatti tutti erano intenti a ballare e i bimbi a giocare, quando l’imprevisto è arrivato come un fulmine a ciel sereno.

Caos alla festa del matrimonio: sposo sfiora rissa col cantante

L’accaduto si sarebbe verificato in provincia di Napoli, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Durante questi festeggiamenti per il matrimonio, lo sposo ha perso la pazienza e ha scatenato quasi la rissa col cantante, accusato di aver fatto qualcosa nei confronti della sposa. L’artista ha provato subito a difendersi, invano, quindi la situazione è peggiorata di minuto in minuto e si è temuto davvero il caos totale.

Lo sposo ha puntato il dito contro il musicista perché avrebbe guardato troppo la moglie, quindi la neo sposa. Ma il cantante è subito partito sulla difensiva: “Ma che ho fatto? Sto solo cantando, me l’ha chiesta lei la canzone. Sei tu che sei insicuro, io sto solo cantando”. Quindi, ha confermato di non aver avuto nessuna brutta intenzione. Poco dopo si sono avvicinati altri familiari che hanno provato comunque a far rientrare la situazione.

Nonostante le spiegazioni del cantante, lo sposo non gli ha creduto e ha deciso di chiudere anzitempo i festeggiamenti nel locale. Il matrimonio è stato praticamente rovinato e chissà se ci saranno ulteriori conseguenze.