Drammatico incidente al luna park, dove una ragazza di soli 14 anni è stata scaraventata via dalla giostra colpendo violentemente alcune strutture in metallo. Poi è precipitata giù ed è subito svenuta dopo l’impatto col terreno. Doveva essere una serata di puro divertimento, infatti era insieme al padre, invece improvvisamente è successo qualcosa di impensabile. Subito dopo l’accaduto, un medico che si trovava fortuitamente in quella zona ha subito effettuato le prime manovre di rianimazione.

In attesa dei soccorritori del 118, poco dopo intervenuti sul luogo, questo dottore è stato tempestivo per evitare che potessero esserci conseguenza ancora più serie. L’incidente al luna park è avvenuto precisamente, quando la ragazza di 14 anni si è recata alla giostra Swing. Le forze dell’ordine dovranno ovviamente analizzare tutta la situazione per trarne le dovute conclusioni, ma c’è una prima ipotesi su quanto successo.

Incidente al luna park, ragazza di 14 anni scaraventata via dalla giostra

In seguito a questo incidente al luna park, situato a San Pietro in Bevagna, ovvero la località di Manduria in provincia di Taranto, la ragazza di 14 anni è stata portata all’ospedale della città ionica dopo quella rovinosa caduta dalla giostra. Le sue condizioni sono sembrate gravi, infatti è arrivata in codice rosso. Secondo quanto appreso, ha avuto tre traumi: cranico commotivo, facciale e toracico ma non sarebbe più a rischio morte.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Manduria, che hanno subito iniziato ad indagare sull’incidente. Sembra che sia volata via dalla giostra, mentre c’era la massima velocità della stessa. Effettuato il sequestro dalla magistratura, che dovrà appurare eventuali responsabilità del luna park. Sicuramente il massaggio cardiaco del medico fuori servizio è stato molto importante, al fine di scongiurare il decesso della povera adolescente, originaria di Ferrara e in vacanza in Puglia.

La ragazza è ora ricoverata all’interno del reparto di Neurochirurgia, sotto il costante controllo dei sanitari. Ma il peggio sembra essere stato messo alle spalle e ora inizia il lento percorso di convalescenza della 14enne.