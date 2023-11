Una storia assurda è diventata di dominio pubblico in tutta Italia. Durante un funerale è scoppiata una clamorosa rissa tra alcuni parenti del defunto e le immagini della vicenda sono state immortalate da alcuni cellulari. Infatti, alcune persone presenti alla cerimonia hanno iniziato a girare questo video che poi è stato caricato online diventando più che virale sui vari social, da WhatsApp a Instagram passando per Facebook. E la motivazione delle botte da orbi è stata incredibile.

Come raccontato dai siti locali della città in cui si è svolto questo funerale, con tanto di rissa tra parenti del defunto, improvvisamente la situazione è degenerata quando i familiari si sono avvicinati all’auto contenente la bara della persona passata a miglior vita. Nei pressi del carro funebre, quindi, alcuni individui hanno cominciato a picchiarsi violentemente creando un vero e proprio caos e tanta preoccupazione.

Al funerale scoppia una rissa tra i parenti del defunto: caos totale

L’episodio è avvenuto nel comune di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. La Puglia è stata scossa dalla notizia choc proveniente da questo funerale a dir poco movimentato. La rissa tra i parenti del defunto si è registrata, poco dopo che erano nati dei diverbi. Dalle parole si è passati subito alla violenza fisica e le esequie hanno avuto un ritardo di circa un’ora e mezza rispetto all’iniziale tabella di marcia. I familiari si sono selvaggiamente picchiati nei pressi della casa in cui viveva la persona morta.

Visto l’aggravamento della situazione, con la rissa accompagnata dalle grida delle altre persone preoccupate, sono stati contattati i carabinieri per placare gli animi. Si sarebbero verificati anche dei malori improvvisi di alcuni soggetti per la grande paura avuta. Sembra che qualcuno sia anche stato trasferito in ospedale per essere preso in cura dai medici. Ma nessuno ha avuto conseguenze serie, dato che ci sono state le immediate dimissioni dalla struttura sanitaria.

Secondo Brindisi Report, la rissa avrebbe coinvolto alcuni nipoti. Il litigio culminato poi in violenza sarebbe nato perché uno di loro non avrebbe partecipato ad un altro funerale di un altro familiare. Non sarebbero ancora state presentate delle denunce, ma nei prossimi giorni si potrebbe sapere qualcosa in più.