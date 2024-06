“Scusate, ma cos’è quello?”. Choc nei cieli italiani, gli avvistamenti ieri sera. Attimi di grossa apprensione in alcune zone del sud Italia, dove centinaia, forse migliaia di persone hanno notato uno strano fascio di luce nel cielo. Una volta lo avremmo chiamato Ufo, ovvero oggetto non identificato, niente di alieno fino a prova contraria. È accaduto tutto tra le 21:30 e le 22:00 del 23 giugno 2024. “Guardate come va veloce”, urla qualcuno nei video che ora sono popolari sui social network.

Testimonianze che arrivano da diverse regioni del meridione: Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata. E chiaramente, come dicevamo, sui social in queste ultime ore stanno comparendo sempre più immagini e video del fenomeno e tutti si chiedono: “Ma cosa diavolo è?”. C’è chi pensa sia una sorta di “sonda per rilevamenti meteorologici”, ma c’è anche chi è convinto di aver visto una navicella spaziale di qualche alieno.





C’è anche chi dice sia “un razzo che esce dall’atmosfera terrestre, con i gas attorno”. Poi c’è chi afferma di essere certo si tratti di un satellite di Musk che va ad infoltire la flotta di Starlink. C’è da dire tuttavia, che negli ultimi anni, il fenomeno degli avvistamenti di oggetti volanti non identificati e luci misteriose nei cieli italiani sembra essere in costante aumento. Secondo i dati raccolti dal Centro Italiano Studi Ufologici (Cisu), sono stati documentati quasi 10.000 casi in un periodo di 50 anni.

In quel di Licata ore 21:15 che cosa è @Regione_Sicilia pic.twitter.com/phsI3q13tY — edoardo zaghi (@eizaghi) June 23, 2024

Alcuni degli episodi più noti risalgono agli anni ’50 e ’60. Nel 1954, a Firenze, un avvistamento di Ufo fu seguito dalla caduta di una sostanza simile a ragnatele, chiamata “crine degli angeli”. Nel 1973, un aereo dell’Alitalia in volo da Roma a Napoli avvistò un misterioso oggetto rotondo, confermato anche da due caccia dell’Aeronautica Militare.

🔵 "Forse era un Falcon 9 di SpaceX", "No, un #Ufo". Sono gli interrogativi che circolano in rete insieme ai video su un misterioso oggetto non identificato, avvolto da un fascio di luce. L'avvistamento è stato segnalato in varie regioni del Sud Italia intorno alle 21:30 di ieri pic.twitter.com/nHKsySk1Yh — Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 24, 2024

Più recentemente, nel novembre 2021, un passeggero di un treno in corsa attraverso la campagna italiana ha filmato tre luci arancioni disposte in formazione triangolare che fluttuavano sopra l’orizzonte. C’è da dire però che in tanti anni nessuno scienziato è riuscito a dimostrare forme di vita oltre questo globo. La risposta quindi, sembra essere sempre moto meno ‘oscura’ di quanto si pensi, sempre fino a prova contraria quantomeno.

