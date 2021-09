“Ecco come l’aveva ridotta…”. Chiara Ugolini, il racconto choc del fidanzato: “Ora si spiegano tante cose”

Emergono particolari strazianti riguardo la morte di Chiara Ugolini, la 27enne uccisa dal vicino di casa. La giovane infatti è stata ritrovata dal fidanzato, ma è il ‘come’ che fa accapponare la pelle.È quanto emerge dalle indagini sul delitto avvenuto domenica pomeriggio a Bardolino. Quando il ragazzo ha trovato la ragazza esanime, la 27enne aveva un panno imbevuto di candeggina in bocca. Questo dettaglio potrebbe spiegare la fuoriuscita di sangue dalla bocca, compatibile con un’emorragia interna, ma nessun segno di contusione al corpo o alla testa.

Ciò renderebbe meno probabile l’ipotesi di una spinta, che l’avrebbe fatta cadere a terra, come detto dal presunto omicida Emanuele Impellizzeri, 38enne, originario di Catania e vicino di casa di Chiara Ugolini, che si era introdotto nell’appartamento e che l’aveva aggredita, non fornendo però ai carabinieri il motivo del suo gesto, e fuggendo poi alla guida della sulla sua Yamaha sulla A1 in direzione Sud. L’uomo, con precedenti penali, era stato poi arrestato dagli agenti della Polstrada nei pressi del casello di Imprunerta a Firenze.

È stato lo stesso 38enne ad aver confermato ai Carabinieri che dopo aver fatto cadere Chiara Ugolini a terra, vedendola tramortita dal colpo della caduta, avrebbe pensato di mettere uno straccio di bocca alla giovane per evitare che questa reagisse. Una spiegazione che fa acqua da tutte le parti.





Nel frattempo, il fidanzato di Chiara Ugolini, Daniel Bongiovanni ha deciso di rivolgere a chiara le sue ultime parole. Su Instagram il giovane scrive: “Tu sei e resterai per sempre la mia metà, la parte che mi completa, la mia ragione di vivere. Abbiamo passato mille avventure, ma era solo l’inizio, avevamo migliaia di progetti insieme rimasti in sospeso”.

“Ma non ti preoccupare amore mio, ti porterò per sempre con me, dentro al mio cuore. Gireremo tutto il mondo insieme – prosegue, accompagnando il testo con alcune sue foto in compagnia della giovane – e so che tu sarai sempre al mio fianco per tutta la vita. Ti amo Chiara, ti amerò per sempre e questo non cambierà mai e tu lo sai”, conclude il fidanzato di Chiara Ugolini.