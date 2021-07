Torniamo a parlare dell’omicidio di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa a Monteveglio, nel parco dell’Abbazia e ritrovata cadavere lunedì. Da quello che emerge dall’autopsia, Chiara è stata “colpita ripetutamente” dal suo omicida con una serie di fendenti “portati sia di punta che di taglio” con un coltello da cucina. È questa la ricostruzione della Procura per i minorenni di Bologna che con il pm Simone Purgato contesta al giovane l’omicidio volontario premeditato.

Ma non solo, spunta l’aggravante che deriva dal fatto, secondo l’accusa, che l’azione contro Chiara Gualzetti è stata organizzata nei giorni precedenti e che l’indagato ha portato con sé un coltello. Tutto sarebbe successo, secondo l’imputazione provvisoria e in attesa dell’autopsia, intorno alle 10 di domenica 27 giugno. Per il 16enne il fermo è quindi convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Lo ha deciso il Gip del tribunale per i minorenni di Bologna, accogliendo le richieste della Procura, all'esito dell'udienza. Il giudice ha anche confermato l'aggravante della premeditazione. Tuttavia, la cosa più macabra, è un video dei due poco prima dell'omicidio di Chiara Gualzetti.





Chiara Gualzetti, il video

Chiara Gualzetti e l’amico 16enne che ha confessato di averla uccisa sono stati infatti immortalati insieme domenica mattina, prima che il giovane affondasse più volte il coltello contro l’amica che si era invaghita di lui. Le immagini, mostrate in esclusiva dal Tg1, sono state registrate dall’impianto di videosorveglianza della casa della vittima a Monteveglio.

Il video è agli atti dell’inchiesta e mostra Chiara Gualzetti tranquilla, a dimostrazione che si fidava del ragazzo. Si vede lei che esce di casa, lui cammina davanti e Chiara lo segue a pochi passi di distanza. Si dirigono verso il parco dell’Abbanzia, sono le ultimi immagini di Chiara viva. Quelli sono gli ultimi istanti di vita della 15enne, poco dopo sarà brutalmente assassinata da quello che crede un suo caro amico.