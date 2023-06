Chi l’ha visto e la telefonata sospetta ad Alessandro Impagnatiello. Il programma di Federica Sciarelli aveva cercato di contattare quello che ancora era semplicemente un sospettato della scomparsa di Giulia Tramontana, 29 anni, incinta al settimo mese. Si saprà soltanto nella notte di oggi che era stato proprio lui ad ammazzarla e a posizionare il corpo nell’intercapedine di alcuni box a qualche centinaia di metri da casa dei due. Ora quindi, alla luce di quello che lui stesso ha confessato, fa impressione il modo in cui ha risposto alla telefonata della giornalista Rai di Chi l’ha Visto? Ma andiamo con ordine.

C’è da specificare che la telefonata dalle telecamere del programma Rai, è stata registrata ben prima della confessione di Alessandro Impagnatiello. Allora si sapeva soltanto che il giovane aveva semplicemente denunciato la scomparsa della compagna. La giornalista allora prova a incalzarlo e gli chiede: “Alessandro, potresti aiutarci a capire?” e lui risponde: “Non ho voglia di parlare”.





Chi l’ha visto e la telefonata sospetta ad Alessandro Impagnatiello

La giornalista replica: “Non vuoi trovare Giulia?”. E lui: “Ho già le mie cose nella testa. Grazie mille. Chiudo”. L’uomo nel giro di qualche ora sarà quindi indagato per omicidio volontario, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale. Quello che è successo sembra chiaro, arrivati a questo punto.

Il corpo di Giulia Tramontana è stato ritrovato in questi box, proprio come l’uomo aveva confessato. Sul suo corpo sono stati rinvenuti segni di bruciature e per ora non si sa molto altro. La cittadina in cui la giovane 29enne è stata ritrovata, era già convinta che dietro la scomparsa della donna ci fosse Impagnatiello tant’è che già da giorni appena lo si vedeva in strada si poteva sentire: “Bastardo! Assassino! Devono buttare la chiave!”.

“Lei non avrebbe mai fatto una cosa del genere…”: La mamma di Giulia Tramontano dopo la sua scomparsa. Ricerche nel Parco delle Groane, dopo l’iscrizione del fidanzato nel registro degli indagati per per omicidio volontario aggravato.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/amhihjZDkC — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 31, 2023

Giulia Tramontano: Il compagno Alessandro Impagnatiello portato in carcere dopo la confessione ai pm e ai Carabinieri dell’omicidio della giovane donna incinta, scomparsa il 27 maggio. Da ieri era indagato per omicidio volontario aggravato.#chilhavisto →https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/KJRwhzbT7q — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 1, 2023

E riguardo l’altra relazione, Impagnatiello, secondo il suo racconto, aveva fatto credere all’amante americana che la sua storia con Giulia era solo un lontano ricordo facendole capire che neanche la gravidanza fosse reale.

