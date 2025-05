Liliana Resinovich, spunta un nuovo inquietante mistero. Il caso della donna di 63 anni di Trieste trovata cadavere in un parco il 5 gennaio 2022 continua a far discutere. Inizialmente si pensava che potesse essere stato un suicidio, ma recentemente l’indagine è stata riaperta con l’ipotesi di omicidio. Al momento l’unico indagato è il marito Sebastiano Visintin.

Sul suo conto iniziano a moltiplicarsi i sospetti, soprattutto dopo che uno youtuber ha analizzato i file dei video girati da Sebastiano con la GoPro il giorno della scomparsa della moglie. Video che sembrano tagliati, falsati e accelerati. Ma c’è anche un altro video inedito che è stato mostrato nella serata di ieri, mercoledì 30 aprile a Chi l’ha visto? e che ha riacceso i riflettori sul caso.

Il racconto del testimone il giorno del ritrovamento del corpo di Liliana: “C’era un uomo…”

Le immagini del video riprendono un uomo con una coppola mentre si aggira nei pressi del parco, in un orario compatibile con il ritrovamento del corpo. I testimoni hanno riportato il tragitto fatto e cosa hanno visto. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini. Gli inquirenti si interrogano: l’uomo ripreso potrebbe essere Sebastiano Visintin, marito di Liliana e unico indagato per l’omicidio? Durante la puntata ha anche parlato un testimone.

L’uomo ha raccontato che, intorno alle 6:50 del giorno in cui il corpo di Liliana è stato ritrovato, ha notato una “figura che aveva in mano una torcia elettrica accesa che puntava verso il basso. La zona è abbastanza buia – ha aggiunto il testimone – ma ho visto che si trattava sicuramente di un uomo”. In particolare un uomo di corporatura media con una barba bianca. A questo punto ci si chiede chi fosse quell’uomo e cosa stesse facendo, lì, in quella zona e in quel momento.

Le domande si moltiplicano anche alla luce della relazione della dottoressa Cristina Cattaneo. Pur senza escludere l’ipotesi di un suicidio, la specialista sembra orientata verso la pista dell’omicidio: a suo avviso, Liliana sarebbe stata uccisa il giorno stesso della scomparsa e il corpo non sarebbe mai stato spostato dal luogo in cui è stato rinvenuto.

Nel frattempo, la difesa di Sebastiano Visintin si rafforza. Due nuovi esperti sono stati infatti chiamati a supporto: l’ingegnere informatico forense Michele Vitiello, noto per il suo contributo in casi mediatici come quelli di Emanuela Orlandi, Denise Pipitone e la tragedia del Mottarone; e Noemi Procopio, docente di scienze forensi presso l’Università di Central Lancashire, che aveva già partecipato a studi sul corpo di Liliana, ma non ancora in veste di consulente ufficiale.

