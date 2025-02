Roma è stata scossa dalla tragica scomparsa di Camilla Sanvoisin, una giovane di 25 anni trovata priva di vita nel suo appartamento nella zona della Giustiniana. La notizia ha suscitato grande commozione, soprattutto nel mondo dello spettacolo, poiché Camilla era la figlia di Axel Egon Sanvoisin, noto produttore televisivo ed esperto di comunicazione ed eventi.

Secondo le prime informazioni, la giovane sarebbe stata colpita da un arresto cardiaco. La drammatica scoperta è avvenuta giovedì mattina, quando il fidanzato, Giacomo Celluprica, 35 anni, ha lanciato l’allarme contattando i soccorsi intorno alle 5:50. Nella chiamata al 118, l’uomo avrebbe detto con urgenza: “Venite subito, la mia compagna è molto grave, non reagisce”. Tuttavia, all’arrivo dei sanitari, per Camilla non c’era più nulla da fare.

Leggi anche: “Purtroppo è morto”. Lutto a Sanremo, triste annuncio di Carlo Conti: la notizia data in conferenza





Camilla morta a 25 anni: choc nello spettacolo italiano

Dai primi accertamenti non sono emersi segni di violenza sul corpo della giovane, il che ha portato gli inquirenti a escludere, almeno per il momento, un’azione diretta da parte del compagno. Tuttavia, la polizia continua a indagare per ricostruire con esattezza gli eventi della notte precedente.

Alcuni amici della coppia hanno raccontato che la loro relazione era segnata da momenti di tensione. Le indagini hanno rivelato che Camilla e Giacomo avrebbero fatto uso di droga prima di andare a dormire, e che il fidanzato si sarebbe reso conto della gravità della situazione solo diverse ore dopo, decidendo infine di chiamare i soccorsi.

Camilla Sanvoisin aveva da poco intrapreso un nuovo percorso di studi presso il BigRock Institute of Magic Technologies, un campus di eccellenza nel campo dell’animazione e delle nuove tecnologie digitali. Cresciuta in una famiglia di professionisti affermati—suo padre proviene da una nota famiglia di dentisti di origine francese con studi nella zona di Prati e Olgiata—negli ultimi tempi aveva deciso di trasferirsi in una zona più tranquilla, lontana dal caos del centro.

È Camilla Sanvoisin la ragazza morta alla Giustiniana: in casa del fidanzato ricette per il metadone



continua su: https://t.co/nDjCYqc8vDhttps://t.co/FApJyjcj1S — Lucio D'Abbraccio (@Lucio7947) February 15, 2025

Prima di stabilirsi alla Giustiniana, aveva vissuto in un appartamento nel cuore di Roma, nei pressi del Pantheon, dove aveva frequentato le scuole superiori. Pochi giorni prima della tragedia, si era riunita con alcune amiche del liceo per ricordare una compagna recentemente scomparsa. Chi l’ha vista racconta che sembrava serena, la solita Camilla di sempre.

Mentre la comunità e i suoi cari si stringono nel dolore, la polizia prosegue nelle indagini per chiarire gli ultimi momenti di vita della giovane. L’autopsia e gli esami tossicologici forniranno risposte cruciali sulle cause del decesso e sull’eventuale coinvolgimento di sostanze stupefacenti.

La scomparsa di Camilla Sanvoisin lascia un vuoto profondo in chi la conosceva. Una ragazza con tanti sogni, strappata alla vita troppo presto in circostanze ancora da chiarire.