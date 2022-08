Chi è Tiziana Morandi, la truffatrice di uomini. Le sue vittime erano di tutte le età: dai 27 agli 84 anni. Uomini affascinati dalla donna e caduti nella sua trappola: drogati, derubati e abbandonati. Le vittime hanno raccontato ai militari che la sensazioni era di essere ubriachi ma la realtà è che erano stati drogati e abbandonati nel mezzo della strada.

Tiziana Morandi non faceva niente per nascondersi. Si presentava con il suo nome, chattava con gli uomini adescati sul web e li convinceva a venire a casa sua a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Poi lì metteva in atto il piano diabolico.





Chi è Tiziana Morandi, la mantide della Brianza che truffava gli uomini



Tiziana Morandi, 47enne di Bellusco è stata arrestata per aver drogato e derubato almeno sei uomini. Ma la lista potrebbe essere molto più lunga. La vittima più giovane ha 27 anni, il più anziano 84, mentre il vero colpo lo ha fatto con un 71enne a cui ha rubato una collezione di monete e pennini d’oro dal valore di 80mila euro e acquisti con la sua carta di credito per 4mila euro. Nel suo appartamento sono stati trovati 10 pennini e 2 bracciali in oro, 2 flaconi di “delorazepam”, 1 flacone di “sedivitax” e 2mila euro circa in contanti. I narcotizzanti se li procurava con certificati falsi.

“Ci eravamo anche già incontrati in un centro commerciale, assieme a due suoi amici. – racconta una delle vittime di 67 anni al Corriere della Sera – In quel caso non era successo nulla di strano. Un anno fa mi ha invitato a casa sua: dopo aver bevuto una bibita, sono crollato in catalessi. Mi sono risvegliato a casa mia. Mancava la catenina d’oro che tenevo al collo e poi, dopo aver controllato il mio estratto conto, mi sono accorto che con il mio bancomat era stato fatto un prelievo di 250 euro di cui non sapevo nulla”.

Chi è Tiziana Morandi, la truffatrice di uomini – Il modus operandi di Tiziana Morandi era sempre lo stesso: “Mi sono svegliato all’ospedale Umberto I dopo essere stato soccorso in stato di incoscienza. Pensavano avessi bevuto: ma non c’erano alcolici nel sangue, in realtà ero stato drogato e lasciato al mio destino”. La “Mantide della Brianza” o “Lady Narcotico” bussava anche alle porte degli anziani e con la scusa di una racconta benefica sedava le sue vittime, le derubava e fuggiva. La donna è stata arrestata con l’accusa di truffa aggravata e ora si trova nel carcere di San Vittore.

