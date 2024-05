“Mi hanno massacrato”. Il famoso chef italiano pestato sotto casa. È lui stesso a raccontare cosa è successo: “Mi hanno aspettato fuori casa in 6 e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi”. A raccontare questa terribile vicenda e a postare un video del suo volto insanguinato e gonfio per le percosse, è il famoso Chef Rubio, ex protagonista e conduttore di Unti e bisunti, il format culinario in onda nel 2013 su D-Max.

Ma cosa è successo e sopratutto perché? Da anni l’uomo è molto attivo politicamente e da sempre si schiera dalla parte del popolo palestinese. Dopo i fatti recenti accaduti nella Striscia di Gaza però, l’attivista ha condannato con molta più enfasi l’operato israeliano, accusato da mezzo mondo di crimini di guerra e di “pulizia etnica” verso il popolo palestinese. Secondo lo chef, ad averlo pestato, sono stati “Terroristi. Questi sono gli ebrei sio**”.

Non ha dubbi Rubio, all’anagrafe Gabriele Rubini. Nel video, girato a caldo dopo l’aggressione, dice ancora: “Mi hanno massacrato di botte, hanno bloccato il cancello elettrico. Terroristi. Questi sono gli ebrei sion**. Mi hanno aspettato fuori casa in 6 e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi”.

