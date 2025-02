Quella che doveva essere una tranquilla serata fuori si è trasformata in un vero e proprio incubo per più di 50 persone che avevano scelto di cenare in un ristorante di sushi all you can eat nel centro di Pescara. Numerosi clienti hanno accusato malori dopo aver consumato piatti a base di pesce, sia crudo che cotto, e molti sono finiti al pronto soccorso o alla guardia medica con sintomi di intossicazione alimentare.

Secondo quanto riportato da Today, l’indagine epidemiologica è ancora in corso e tra le ipotesi più temute c’è quella di un’infezione da salmonella. Inizialmente, circa una dozzina di persone hanno richiesto cure mediche, ma con il passare delle ore il numero è aumentato vertiginosamente. Dalle prime stime, sarebbero oltre 50 le persone che hanno manifestato sintomi e si sono rivolte ai medici di base per ricevere assistenza.

Cena a base di sushi da incubo: molti clienti accusano malesseri

A seguito dell’ondata di malori, il ristorante è stato chiuso dalla Asl, che ha individuato una serie di carenze igienico-sanitarie durante un’ispezione condotta dal servizio veterinario. Attualmente, sono in corso le analisi sugli alimenti serviti per individuare l’origine dell’intossicazione. L’indagine epidemiologica è stata affidata al Sian (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione), che sta cercando di fare chiarezza sulla causa esatta del problema.

Le persone colpite dall’intossicazione hanno riportato sintomi variabili, tra cui febbre, nausea, vomito e problemi gastrointestinali. L’episodio ha generato grande preoccupazione tra i cittadini, sollevando interrogativi sulla sicurezza alimentare nei locali che servono pesce crudo.

Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione, mentre il ristorante dovrà affrontare le conseguenze di quanto accaduto. Nel frattempo, i clienti colpiti dall’intossicazione restano in attesa di risposte certe sulle cause di questo grave incidente alimentare.