Terribile incidente stradale nella mattinata di giovedì 21 settembre 2023. La macchina dei soccorsi , intervenuta sul posto dopo la chiamata d’emergenza partita da alcuni automobilisti che avevano assistito alla sconvolgente scena, si è messa immediatamente al lavoro in condizioni particolarmente difficoltose vista la dinamica del sinistro. Una scena sconvolgente, dicevamo, a cui hanno assistito attoniti gli automobilisti che in quel momento transitavano sulla strada.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, un camionista, dopo aver cercato inutilmente di evitare di schiantarsi contro un’auto, ha sbattuto contro il guardrail, lo ha sfondato ed è caduto nella scarpata. Il mezzo pesante è finito prima sulla ferrovia, poi ha proseguito la corsa ed è precipitato per per altri cinquanta metri, atterrando sulla pista ciclabile.

Lago d’Iseo, camionista precipita in un burrone

L‘incidente stradale si è verificato verso le 7.30 lungo la strada costiera del lago d’Iseo, la 510, in provincia di Brescia, ma non si sa se percorreva la strada da Marone a Pisogne o viceversa. Appena passata la galleria Trentapassi, il camionista si è scontrato con un’auto che proveniva dal senso contrario, nonostante il tentativo di evitarla, ed è uscito fuori strada.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Iseo, il mezzo pesante ha urtato il veicolo ed è finito nel burrone facendo un volo di oltre cento metri. È finito prima sulla ferrovia, dove per fortuna non passava nessun treno – la circolazione della linea è stata bloccata – e poi in una pista ciclabile, chiusa da qualche mese per dei lavori. Sull’auto viaggiava un 29enne che non avrebbe riportato alcune conseguenze. La strada 510 è stata chiusa e il traffico è in tilt.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti la polizia locale, i vigili del fuoco, la polizia stradale, i carabinieri e il 118 con l’elisoccorso arrivato da Milano. Presenti anche i rocciatori per la ricerca del corpo del camionista, che secondo alcuni quotidiani locali sarebbe disperso, forse finito nel lago insieme al cassone del suo tir. Una scoperta choc per i soccorritori, che si trovano ancora sul posto in attesa del ritrovamento dell’uomo.