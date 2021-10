Incidente devastante, 15enne morta sul colpo. Gravissima la mamma, sul posto 118 e polizia

Un terribile incidente stradale ha scosso la prima mattinata di martedì 26 ottobre. Intorno alle ore 7.30 si è registrato un impatto violentissimo tra un’automobile e un furgone e il bilancio purtroppo è stato negativo. Teatro del sinistro è stata una strada provinciale, che si è portata via una giovanissima vita. A morire è stata una ragazza di soli 15 anni, che non è riuscita a salvarsi. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, l’adolescente è spirata sul luogo dell’accaduto, prima del trasferimento in ospedale.

La quindicenne si trovava a bordo di una vettura, guidata da sua madre, una donna di 50 anni. Quest’ultima ha riportato gravi conseguenze, ma è riuscita a scampare alla morte. Dopo essere stata stabilizzata dai soccorritori, è stata trasportata in elicottero in ospedale, dove i medici stanno facendo di tutto. Si trova nel nosocomio di Novara, dove è giunta in codice rosso, ovvero il massimo della gravità. Nell’altro mezzo coinvolto, alla guida del furgone c’era invece un uomo, rimasto ferito.

L’episodio mortale si è verificato esattamente sulla strada provinciale 21 a Cavaglietto, in provincia di Novara. Come detto prima, a condurre il furgone era un uomo, che però non ha avuto conseguenze gravissime. Infatti, è stato portato in ospedale in codice verde. Oltre all’ambulanza e ai vigili del fuoco, sono arrivate sul posto le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso. Bisognerà dunque capire come sia andata precisamente la dinamica dei fatti e se ci siano state responsabilità particolari.





Stando a quanto trapelato sull’incidente in provincia di Novara, l’adolescente che ha perso la vita si stava recando a scuola, accompagnata dalla madre. Doveva raggiungere Ghemme, ma non è mai arrivata lì. La polizia stradale dovrà dunque stabilire cosa sia successo per dare risposte ai familiari della quindicenne. Resta comunque un dolore immane per la morte di una ragazza, ennesima vittima sulle strade italiane, dove negli ultimi mesi si è registrata una vera e propria strage inaccettabile.

