Grave incidente sulla strada maledetta, due cugini morti sul colpo: Gabriele e Davide avevano 29 anni

Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri sulla SS106 a San Sostene, in provincia di Catanzaro. Due ragazzi, due cugini di 29 anni Davide e Gabrele Origlia sono morti. Ancora da chiarire le cause dell’incidente nel quale non sono stati coinvolti altri mezzi. I medici, arrivati sul posto poco dopo lo schianto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco per estrarre le salme dall’abitacolo dell’auto.



La notizia della morte dei due ragazzi si è diffusa velocemente a Roccella, dove i due cugini viveno, e tra gli amici dei ragazzi. È una tragedi che ha sconvolto l’intera provincia di Catanzaro. La SS106 è stata teatro di già 5 incidenti da inizio anno. Nelle ore scorse ha parlato anche l’associazione ‘Basta vittime sulla Statale 106’. “Gabriele – ricorda l’attivista dell’associazione Basta Vittime sulla Statale 106 Fabio Pugliese – amava la famiglia, ma soprattutto suo fratello Bruno con il quale aveva un rapporto in simbiosi. Amava studiare, infatti, si è laureato lo scorso anno ed è stato motivo di orgoglio per tutti”.



“Davide era unico. Amante incondizionato della vita, delle fotografia, delle serate con gli amici, delle belle ragazze e delle serate piene di divertimento che non si lasciava mancare mai. Amava la famiglia, i suoi fratelli. Suo padre e sua madre lo adoravano anche perchè dei fratelli è il più piccolo. Davide e Gabriele erano accomunati dalla voglia di vivere. Due giovani ragazzi unici, speciali e veri. La Calabria, la provincia di Catanzaro, noi tutti, li abbiamo persi, nell’ennesimo tragico incidente sulla famigerata e tristemente nota strada della morte in Calabria”.







Davide e Gabriele Origlia, come ricordano gli attivisti dell’associazione Basta Vittime sulla statale 106, “avevano tanti sogni e belle speranze che, in pochi attimi, sono svaniti via per sempre nell’ennesimo incidente mortale sulla famigerata strada Statale 106. Due ragazzi giovani che avevano sogni nel cuore che in un attimo sono svaniti via per sempre. Oggi la Calabria intera perde, per l’ennesima volta, due dei suoi giovani figli migliori”.



“L’organizzazione di volontariato Basta Vittime sulla strada statale 106 rivolge un pensiero alla famiglia adesso persa nel dolore più profondo e drammatico, ai parenti ed agli amici tutti. Un abbraccio ideale a tutti gli amici della comunità amica di Roccella Jonica che adesso soffrono per la scomparsa di questi ragazzi”.