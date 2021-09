Devastante incidente sulla statale, morti i colleghi Massimiliano e Antonio. I loro corpi incastrati tra le lamiere

Catanzaro, tragedia sulla strada. Uno scontro frontale e due vittime, questo il bilancio del tragico incidente avvenuto al 199esimo chilometro della strada statale 106, nel comune di Sellia Marina (Catanzaro). Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, per Massimiliano Ceccarelli di Cropani e Antonio Costantino di Sellia Marina nulla da fare.

Erano entrambi due dipendenti di una nota ditta di vigilanza privata calabrese. Le due vittime erano a bordo di una Fiat Panda quando è avvenuto lo scontro frontale con una Kia Rio. Tutto intorno a mezzanotte. Per Massimiliano Ceccarelli di Cropani e Antonio Costantino di Sellia non è stato possibile fare altro che accertarne il decesso. Gravemente ferito invece il conducente della Kia Rio.

Per quanto riguarda N. B. di Cropani, a bordo del veicolo, immediato il trasporto in codice rosso presso la struttura ospedaliera più vicina. Sul posto sono sopraggiunti, oltre al personale sanitario del Suem118, anche la squadra dei Vigili del fuoco e il personale Anas.





Se da un lato stanno procedendo tutte le operazioni per ripristinare le normali condizioni di sicurezza della sede stradale, i carabinieri proseguono i rilievi sul posto, al fine di comprendere l’esatta dinamica del sinistro che ha strappato via per sempre la vita ai due vigilanti.

E a tal proposito resta ancora del tutto chiusa al traffico proprio la corsia nord direzione Crotone della SS106, dove è avvenuto il drammatico scontro frontale. Per tale motivo la viabilità è permessa su quel tratto stradale solo sull’ unica corsia a senso unico alternato.