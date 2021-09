L’auto si ribalta e finisce fuori strada. Morte 2 ragazze di 18 e 30 anni: sono morte sul colpo

Catania, tragedia sulla strada vicino al carcere di Bicocca. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino, quando il mezzo, una Alfa Romeo 147, esce fuori dalla strada e si ribalta. Nulla da fare per le due giovani donne, in servizio presso la base militare Usa di Sigonella.

Il tragico incidente che ha strappato via per sempre la vita alle due giovani soldatesse è avvenuto in via Passo del Fico, alla fine della cosiddetta “Asse dei servizi”. Le due donne viaggiavano a bordo di una Alfa Romeo 147 trovata ribaltata. Svariati i tentativi per estrarre dalle lamiere del mezzo corpi delle due soldatesse.

Infatti fin da subito le condizioni delle due vittime sono apparse definitive e all’arrivo i sanitari del 118 non è stato possibile fare altro che constatare i decessi. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, anche gli agenti della polizia municipale di Catania.





Ed è proprio la polizia municipale di Catania che porterà avanti i rilievi per accertare cause e dinamica dello schianto che restano per nulla chiare. Al momento, inoltre, non è stata resa nota l’identità delle due giovani vittime.

Su NewSicilia. it si apprende che: “Dalle prime analisi fatte sul posto, l’utilitaria, per cause ancora in via di accertamento, dopo aver violentemente impattato contro una colonna del passaggio a livello, si è cappottata velocemente, sbalzando con veemenza sull’asfalto sia la conducente, la cui età è ancora sconosciuta, e la passeggera 18enne”.