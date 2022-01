Momenti di panico e imbarazzo a Catania, precisamente in via Etnea, dove una donna mezza nuda – indossava solo un paio di slip – ha iniziato a lanciare oggetti dal balcone distruggendo alcune auto posteggiate sotto al palazzo e spaventando non poco vicini di casa e persone che transitavano sotto.

Fortunatamente nessun passante è stato colpito e si sono registrati solo danni alle auto parcheggiate proprio sotto la palazzina. Sui social tantissimi video e foto che immortalano la scena avvenuta il 12 gennaio in via Etnea. Tantissime le chiamate alla polizia e al 118 per chiedere un intervento e scongiurare il peggio.

La donna è uscita dal balcone di un appartamento posto al terzo piano di una palazzina in via Etnea, a Catania, e ha ha iniziato a lanciare di tutto dal balcone: stendini, abiti, tanti vasi, giocattoli e addirittura un lettino da bambino. Danneggiate le auto parcheggiate sotto il balcone e nel video si sentono le grida dei passanti che chiedono alla donna di fermarsi.





“Non ci potete credere”, “Madooonna!!”, “Si fermi”, gridano altri mentre riprendono la scena con il cellulare. E ancora qualcuno che chiama i soccorsi chiedendo un tempestivo intervento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e vigili urbani di Catania, i quali hanno dovuto faticare non poco per convincere la donna a rientrare in casa.

Intervenuti anche i soccorsi del 118. La signora, visibilmente scossa e in stato di agitazione, ha iniziato a urlare il nome di un uomo e secondo le prime ricostruzioni di qualcuno – ovviamente non confermate – a scatenare l’ira della donna sarebbe stato un possibile tradimento da parte del marito.