Dolore immenso a Castiglion Fiorentino. Federica Canneti è morta a soli 22 anni in un incidente stradale e un’intera comunità è in lutto. La ragazza era originaria del paese in provincia di Arezzo, anche se il sinistro per lei fatale si è invece verificato sulla strada regionale 71 in Valdichiana, nella località di Vitiano. Davvero tragica la dinamica dell’accaduto, con la ragazza unica vittima di un terribile scontro tra più mezzi. Per lei non c’è stato niente da fare e il dolore della famiglia è immenso.

Stando ad una primissima ricostruzione dei fatti sull’incidente che ha sconvolto Castiglion Fiorentino, Federica Canneti è morta improvvisamente in un incidente che non le ha dato nessuna possibilità di sopravvivenza. Si trovava precisamente dalla parte del passeggero in una delle tre automobili che si sono schiantate in maniera molto violenta. Straziato dal dolore anche il sindaco del comune aretino, che ha affidato su Facebook il suo commosso pensiero. Distrutti dalla perdita soprattutto i genitori e la sorella della 22enne.

Castiglion Fiorentino, Federica Canneti morta in un incidente

Tutti i cittadini di Castiglion Fiorentino sono sotto choc per questa notizia drammatica. Federica Canneti è morta per un incidente che nel complesso ha avuto come protagonisti altre sette persone. Oltre alla ragazza, che purtroppo non ce l’ha fatta, due giovani di 22 e 23 anni sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale della Fratta. Il sito Arezzo Notizie ha aggiunto che altri due uomini sono invece stati ricoverati sempre in codice giallo all’ospedale San Donato e infine un 23enne in codice rosso nel nosocomio di Siena Le Scotte.

Questo il messaggio del sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli: “Oggi la nostra è una comunità sconvolta da una di quelle tante, troppe, notizie funeste che vedono strappare via la vita di giovani persone. Col dolore di tutti che non sono in grado di rappresentare, perché sto sopportando il mio con fatica, da sindaco, ma anche da genitore, esprimo la mia grande vicinanza alle famiglie Canneti e Agnelli, al padre Marcello, alla mamma Rosanna e alla sorella Alessandra, per la prematura scomparsa, a causa di un drammatico incidente stradale, di Federica”.

Il primo cittadino ha concluso: “Il volto della gioventù, della voglia di vivere e di stare insieme agli altri, con tanto sport che praticava, dal campo da tennis, alle corsette lungo viale Mazzini. A nome di tutta la comunità esprimo le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia in questo tristissimo giorno e invito tutti i locali pubblici di Castiglion Fiorentino a tenere spenta la musica in segno di lutto, per tutto il week end. Ciao Federica continua a correre anche da lassù. Rip”. Federica aveva una grande passione per il tennis e il jogging.