Terribile incidente stradale poco dopo le 15 a Castellammare-Vico Equense. Una donna è morta e ci sarebbero anche alcuni feriti. Sul posto quattro ambulanze, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia che sta cercando di fare piena luce sulla vicenda. Lo schianto si è verificato all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano-Seiano. A rimanere coinvolte tre auto e un autobus. Ancora frammentarie le notizie che arrivano come da chiarire la dinamica del gravissimo incidente stradale.



Incidente che ha mandato in tilt il traffico lungo la statale sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. A quanto si apprende la vittima sarebbe una donna 41enne di Cava de’ Tirreni. Per lei, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Anche alcuni passeggeri dell’autobus sono rimasti lievemente feriti. Il traffico sta ora lentamente tornando alla normalità.



Quello di Castellammare è solo l’ultimo incidente in ordine di tempo. Nei giorni scorsi aveva fatto sensazione lo schianto nel trevigiano costato la vita a due giovani. Era successo intorno alle 17.30 sul cavalcavia ferroviario di Nogarè a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso in Veneto. Lungo la Feltrina il terribile schianto tra una Skoda e una Nissan Qashqai.







Le vittime viaggiavano sulla Skoda: lui, 34 anni, di Trento, lei 29, di Belluno. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebellluna, il soccorso del Suem 118, i carabinieri che dovranno occuparsi di ricostruire la dinamica e la protezione civile per favorire la circolazione del traffico nelle vie secondarie. Una tragedia enorme.



Come enorme è la tragedia di Castellammare. Come è stato per il resto d’Italia nel 2020 la pandemia ed il lockdown hanno causato il crollo degli incidenti. Nel 2020 si sono verificati in Campania 7.088 incidenti stradali che hanno causato la morte di 176 persone e il ferimento di altre 9.957. Lo ha evidenziato l’Istat nel Focus sugli incidenti stradali in Campania. La situazione pandemica, scrive l’Istat, e le misure adottate per contenerla hanno determinato un consistente decremento del numero di incidenti (-29,5 per cento), delle vittime della strada (-21,1 per cento) e dei feriti (-33,9 per cento) rispetto al 2019.