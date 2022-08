Vacanza choc: travolta da un’auto pirata, turista 34enne muore davanti agli amici

Choc a Castel Volturno, nei pressi di Caserta: una ragazza di 34 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto pirata. A quanto si apprende erano da poco passate le 5 di Ferragosto quando si è verificata la tragedia. La ragazza, in vacanza nel napoletano, stava attraversando la statale Domiziana ed era in compagnia di due amici, quando è sbucata una Nissan Micra che l’ha centrata in pieno. La ragazza è stata trascinata per qualche metro sull’asfalto per poi spirare . Gli altri due ragazzi esterefatti hanno allertato i soccorsi.



La ragazza non è stata ancora identificata, i giovani ancora sotto shock hanno cercato di spiegare la dinamica che si è compiuta in pochi tragici istanti. Il conducente del veicolo presumibilmente ne ha perso il controllo forse a causa della velocità sostenuta. L’uomo alla guida dell’auto si è dato alla fuga dopo l’incidente.





Castel Volturno, 34enne travolta e uccisa da un’auto pirata



A quanto si apprende l’auto pirata non avrebbe dovuto più circolare, essendo risultata rottamata, per cui non vi è alcun proprietario. Per gli investigatori della Polstrada di Caserta non sarà dunque facile individuare il conducente; al momento sono state acquisite immagini dalle telecamere di videosorveglianza e poche testimonianze, essendo presenti sul posto solo gli amici della vittima. Sono poi in corso accertamenti sul veicolo. (Leggi anche Castel del Monte, meraviglia tuttora inspiegabile)



Non è stato l’unico incidente di ieri in quell’area. Altri due incidenti si sono registrati in provincia di Caserta nel corso della giornata di Ferragosto. Il primo sulla Domitiana, nella zona del Villaggio Agricolo, all’incrocio con via San Rocco, avrebbe visto coinvolti un taxi e una moto. Il secondo nel pomeriggio tra via Fiume e via Collodi a Portico di Caserta avrebbe coinvolto una Nissan Qashqai e una Fiat Panda.



Sul posto sono arrivati i carabinieri e le ambulanze del 118. La salma della giovane è stata trasportata presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta per l’esame autoptico. La Nissan Micra è stata posta sotto sequestro. Nelle prossime ore si spera che l’enigma trovi una soluzione.

