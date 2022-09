Il cadavere di una ragazza di circa 20 anni è stato trovato all’alba lungo la superstrada Cassino – Sora. A far scattare l’allarme alcuni passanti. Le chiamate di soccorso hanno raggiunto i carabinieri intorno alle 6. Per la ragazza non c’era già niente da fare: il suo corpo è stato trovato all’altezza dell’uscita di San Pasquale, che collega la zona del Tirreno con l’Abruzzo. Insieme ad una pattuglia dei carabinieri sul posto è arrivato anche il magistrato di turno della procura di Canino oltre ad un’ambulanza.



È mistero sulle cause. Come è mistero sull’identità della ragazza. A quanto si apprende infatti si tratterebbe di una giovane di nazionalità, apparentemente, europea ma non aveva alcun documento. Tutte le piste sono aperte ma prende sempre più corpo l’ipotesi di un pirata della strada. Il luogo in cui é stata trovata, potrebbe suggerire che il cadavere sia stato lasciato lì, ai bordi della superstrada, non lontano dall’ospedale, per farla vedere dai passanti e farla soccorrere.





Una storia che aggiungerebbe dolore ad una morte così tragica e che, purtroppo, non sarebbe la prima. Meno di un mese fa, nel giorno di Ferragosto, una ragazza di 34 anni era morta dopo essere stata travolta da un’auto pirata. La ragazza, in vacanza nel napoletano, stava attraversando la statale Domiziana a Castel Volturno ed era in compagnia di due amici, quando è sbucata una Nissan Micra che l’ha centrata in pieno. (Leggi anche “Rispondi, ti prego”. Massimiliano muore nel sonno a 20 anni. Le prime ipotesi sulle cause)



La ragazza è stata trascinata per qualche metro sull’asfalto per poi spirare. Gli altri due ragazzi esterefatti hanno allertato i soccorsi. L’auto pirata non avrebbe dovuto più circolare, essendo risultata rottamata, per cui non vi è alcun proprietario. Erano state acquisite immagini dalle telecamere di videosorveglianza e poche testimonianze, essendo presenti sul posto solo gli amici della vittima.

Altri due incidenti si erano registrati in provincia di Caserta nel corso della giornata di Ferragosto. Il primo sulla Domitiana, nella zona del Villaggio Agricolo, all’incrocio con via San Rocco, aveva visto coinvolti un taxi e una moto. Il secondo nel pomeriggio tra via Fiume e via Collodi a Portico di Caserta aveva coinvolto una Nissan Qashqai e una Fiat Panda.

