Dramma in autostrada, papà e figlia morti insieme. Erica e Vito Nicola, 26 e 56 anni, tornavano a casa

Tragedia sulla strada, padre e figlia perdono la vita in un drammatico incidente. Erica Petrelli e il papà Vito Nicola si trovavano a bordo dell’autovettura e stavano rientrando in Puglia da Milano. Purtroppo il mezzo è stato coinvolto in uno schianto poi rivelatori fatale. Per la 26enne e il 56enne nulla da fare.

Erica e Vito Nicola Petrelli morti nel tragico incidente, le parole di dolore del sindaco di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, Davide Del Re: “Sono molto addolorato, l’intera città di Cassano si stringe intorno ai familiari. Un atroce destino spezza due giovani vite. Sentite condoglianze”.





Erica e Vito Nicola Petrelli morti in un drammatico incidente

Il drammatico incidente è avvenuto nelle ore della notte tra venerdì e sabato scorsi. La coppia formata da padre e figlia viaggiava lungo l’Autostrada A14 tra San Severo e Foggia, quando il mezzo è finito inesorabilmente fuori strada. Uno schianto fatale per Erica e Vito Nicola Petrelli. La giovane insegnante di appena 26 anni è morta sul colpo mentre il decesso del padre è avvenuto lungo la corsa dell’ambulanza verso l’ospedale.

Ancora non risulta chiara la dinamica dell’incidente. A ricostruirla gli agenti della polizia stradale. Dalle prime informazioni si apprende che Erica e il padre viaggiavano a bordo di una Fiat Panda probabilmente finita fuori strada in un canale lungo la carreggiata dopo il tamponamento con una Maserati che viaggiava nella stessa direzione all’altezza del casello di San Severo, in direzione Bari.

“Una notizia straziante, che lascia senza parole” scrivono in tanti sui social e tanti sono i messaggi di concittadini che hanno espresso vicinanza ai parenti delle vittime. I funerali di entrambi verranno celebrato martedì 28 giugno alle ore 16. Si resta in attesa di aggiornamenti.

