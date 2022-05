Cassago Brianza, incidente in moto. Un’intera comunità sotto choc dopo quello che è accaduto nella notte lungo la via principale del paese, Nazaria Sauro. Il dramma è avvenuto sotto gli occhi di decine di testimoni che hanno assistito allo scontro. A perdere la vita anche un ragazzo di 19 anni.

Una tragedia quella avvenuta lungo la via principale del paese, a Cassago Brianza. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo di 19 anni era seduto sul muretto a bordo strada in compagnia di un amico di 21 anni, quando una moto Harley Davidson si è schiantata contro. In sella alla moto, un uomo di 54 anni.





Pare che il motociclista abbia perso il controllo del mezzo nell’affrontare un dosso, finendo poi addosso alla coppia di amici. Immediato l’intervento dei soccorsi allarmati dai testimoni che hanno assistito all’incidente. Sul posto i sanitari del 118 con cinque mezzi di soccorso tra automedica, autoinfermieristica e ambulanza.

Purtroppo in seguito all’incidente a Cassago Brianza, nulla da fare per il ragazzo di 19 anni. Grave l’amico di 21 anni trasportato in ospedale, per trauma riportato a una gamba. Muore anche il centauro di 54 anni in sella alla moto che ha chiuso per sempre gli occhi una volta raggiunto l’ospedale di Merate. Un dramma quello avvenuto a Cassago Brianza che ha certamente scosso tutti.

I carabinieri di Brivio hanno chiuso a lungo la strada per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e per effettuare i rilievi dell’incidente, i cui accertamenti sono ancora in corso. Si apprende che anche una donna di 53 anni è stata soccorsa in seguito a un malessere. Sarà compito dei carabinieri della Compagnia di Merate, quello di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

