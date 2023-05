Carta acquisti 2023, chi può richiederla e come farlo. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha messo a punto lo strumento per consentire ai meno abbienti di poter comprare generi di prima necessità (alimenti, ma anche medicinali, ndr) e pagare le bollette di luce e gas. In questo articolo cerchiamo di capire a chi spetta la nuova carta acquisti, cosa fare per ottenerla, cosa si può acquistare e quando entrerà in funzione. La carta acquisti era già attiva da tempo visto che il primo decreto risale addirittura al 2008.

Precedentemente, come leggiamo dal sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si trattava di una carta di pagamento del valore di 40 euro mensili di cui possono beneficiare le persone che hanno compiuto 65 anni o hanno figli di età inferiore ai 3 anni che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata. Ora, però, ci sono delle importanti novità introdotte dal decreto firmato dai ministri dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) Francesco Lollobrigida e dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La nuova legge sarà pienamente operativa da luglio 2023.

Leggi anche: Carta acquisti 80 euro, a chi spetta e come richiederla





Chi ha diritto alla Carta degli acquisti 2023

Per poter richiedere la Carta acquisti 2023 bisogna essere residenti in Italia che, alla data della pubblicazione del decreto, abbiano tutti i componenti del nucleo familiare iscritti all’Anagrafe della popolazione residente e siano titolari di un’Isee valido non superiore a 15mila euro (fonte Sole 24 Ore). Cosa importante: non hanno diritto alla carta acquisti le famiglie in cui ci sia un percettore di reddito di cittadinanza. Ma ci sono anche altre esclusioni.

Non è possibile richiedere la carta se in famiglia c’è un componente che percepisce una qualsiasi forma di sostegno alla povertà come: nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (Dis coll); indennità di mobilità; fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni (Cig); ogni altra forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria.

Arriva la carta acquisti per la spesa: fuori chi ha il reddito di cittadinanza @sole24ore https://t.co/fD3FJyq8sb — Mônica Gonçalves (@insieme_monica) May 8, 2023

La carta è completamente gratuita e viene emessa da Postepay per conto del Ministero dell’Economia. Funziona come una normale carta prepagata e ricaricabile. Le spese sono addebitate direttamente allo Stato e non al titolare della carta. Il tetto massimo è fissato a 382,50 euro. La legge di bilancio prevede per la carta acquisti un fondo da mezzo miliardo di euro. La richiesta va fatta al Masaf anche in via telematica.

“Mi ha detto ‘sto morendo’”. Il racconto choc di Giorgia Meloni sull’amico e collega Augello