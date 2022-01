“Aiutateci a ritrovarla”. Carola scompare nel nulla a 13 anni: l’appello della famiglia

Sono ore di ansia a Taggia, comune di 14mila abitanti della provincia di Imperia, in Liguria, per la scomparsa di Carola Mittemperger, uscita da casa dopo aver salutato la madre che andava a lavoro.

La ragazzina di 13 anni, ha fatto perdere le sue tracce la mattina di lunedì 3 gennaio 2022 dal paese in provincia di Imperia. Secondo quanto riportano i quotidiani locali CarolaMittemperger sarebbe uscita da casa dopo che la mamma, Simona Pisciotta, è andata al lavoro.

Carola Mittemperger scomparsa da Taggia

Da quel momento si sono perse le sue tracce e sempre quanto ricostruito dai quotidiani locali al momento i motivi dell’allontanamento sono sconosciuti. La famiglia ha lanciato un accorato appello a chiunque possa notare la presenza di Carola nel paese ma anche nelle zone limitrofe o sui mezzi di trasporto.





Al momento della scomparsa Carola Mittemperger indossava un piumino bianco e nero e scarpe da ginnastica di marca Puma. La famiglia ha pubblicato una foto con un appello e tutte le informazioni utili per riconoscere la 13enne. “Sono preoccupata, voglio che torni al più presto – ha scritto la sorella Noemi – Non può dormire e stare da sola in giro a quell’età”.

Carola Mittemperger è alta 1 metro e 65, ha capelli lunghi, lisci, castani, occhi castani, è di corporatura media. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sanremo. Potrebbe trattarsi di un gesto volontario della ragazzina, ma al momento non si esclude alcuna pista. Chiunque avesse informazioni chiamare al 112.