La giornata del 27 maggio 2021 non potrà mai più essere dimenticata da milioni di persone perché coincide con la scomparsa di una delle più grandi donne della nostra Italia. Se n’è andata per sempre a 84 anni l’étoile della danza, Carla Fracci, sconfitta da un tumore. La ballerina, che soltanto alcuni mesi fa era stata ospite di ‘Verissimo’, ha combattuto in silenzio contro la malattia, affrontata dunque con grande riserbo. In pochi erano a conoscenza di questo suo precario stato di salute.

Sono stati davvero in tanti coloro che hanno voluto salutarla un’ultima volta. Ad esempio la conduttrice Eleonora Daniele ha appreso in diretta a ‘Storie Italiane’ la bruttissima notizia: “Carla Fracci è morta. Potete immaginare lo sconforto e la tristezza in tutti noi. Lei era una donna straordinaria, una donna che ho conosciuto e intervistato. Una donna meravigliosa. Questa sua leggiadria e forza la faceva volare, era sempre molto solare e ha rappresentato l’Italia in tutti i teatri del mondo”.

A ore dalla morte di Carla Fracci ha rotto il silenzio suo marito Beppe Menegatti, ovviamente travolto dal dolore. Ha rilasciato le sue prime parole a ‘Repubblica’: “Vorrei dire tante cose perché è una vita insieme, dal 1953 ad oggi che ci si conosceva, abbiamo fatto tante cose, un figlio meraviglioso che è qui con me e presto arriveranno anche i nipoti da Roma. Ma è troppo triste, troppo”. Poi ha anche rivelato di aver apprezzato i tanti messaggi, ma che non è riuscito a reggere l’emozione.





Il coniuge Menegatti ha ancora dichiarato dopo il decesso di Carla Fracci: “Ho chiuso il mio telefono perché non resisto emotivamente, ci stanno chiamando da tutto il mondo: dal Sudafrica al Giappone, da New York e da Londra. Una cascata di amore che viene riversato su di lei da questa grande famiglia teatrale internazionale a cui sono grato”. Quindi, sono davvero quasi impossibili da contare i tanti attestati di affetto nei confronti della donna, amata in tutto il pianeta per le sue doti artistiche.

Anche quella del marito è stata comunque una carriera ricca di grandi soddisfazioni. Non solo al fianco di Visconti, Beppe Menegatti ha avuto modo di collaborare anche con il celebre Eduardo De Filippo e con Vittorio De Sica. Ma il talento della moglie non ha potuto che fare breccia anche nel suo cuore. Ora per lui un dolore difficile da spiegare solo a parole. Una perdita che non potrà mai dimenticare.