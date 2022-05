L’importanza della sostenibilità e di un approccio differente nei confronti delle risorse del nostro pianeta è ormai diventata una priorità e implica un’assunzione di responsabilità sia a livello delle aziende che dei singoli cittadini. Sembrano averlo capito anche i giovani, che si affidano sempre più al car sharing per spostarsi in città: facile da reperire, tempi più certi del trasporto locale, più economico di un taxi, più facile da parcheggiare. E anche cool. A tutto ciò risponde l’ormai celebre car sharing Enjoy, che oggi si rinnova ancora.





L’impegno di Eni verso la decarbonizzazione

Un esempio responsabilità e sostenibilità viene da Eni, che sta portando avanti l’impegno verso una totale decarbonizzazione entro il 2050. Per ottenere questo ambizioso risultato l’azienda si impegna già da anni a incrementare, tra l’altro, la diffusione della mobilità sostenibile attraverso il servizio di car sharing Enjoy.

I benefici del car sharing Enjoy

Il car sharing Enjoy è attivo da circa dieci anni in cinque città italiane con una flotta di 2.500 veicoli. L’uso del car sharing è ormai una moda sempre più diffusa fra i giovani, attenti a cogliere al volo le opportunità che l’innovazione tecnologica offre. Gli effetti benefici innescati da questo cambiamento di mentalità riguardano sia il risparmio economico sia il miglioramento della qualità della vita urbana.

Eni Live Station: soluzioni innovative per la mobilità sostenibile

In ottica di decarbonizzazione, sono anche in corso di realizzazione modelli innovativi di Eni Live Station, in grado di ridefinire l’esperienza della sosta grazie a un’offerta integrata di prodotti e soluzioni differenti, come biometano, biocarburanti e idrogeno, punti di ricarica elettrica e servizi on the go.

Le nuove Eni Live Station comprendono spazi dedicati allo sharing e permettono un’ottimizzazione dei parcheggi di scambio, all’interno di una visione ampia e aggiornata di mobilità sostenibile.

Enjoy XEV YOYO: il car sharing elettrico ideale per i giovani

La strada verso la sostenibilità passa attraverso un continuo rinnovamento, come testimonia l’evoluzione in atto all’interno di Enjoy con l’introduzione delle auto elettriche XEV.

Il nuovo servizio Enjoy XEV YOYO ha fatto il suo debutto il 23 maggio a Torino, dove il car sharing Enjoy ha ormai raggiunto i 2 milioni di noleggi dal 2015.

Vetture 100 per cento elettriche, quindi a emissioni zero su strada, rappresentano il mezzo più adatto per muoversi agilmente in città e parcheggiare senza problemi, grazie anche alle piccole dimensioni. Inoltre, la ricarica sarà gestita direttamente da Enjoy e agli utenti non resta che salire in macchina e partire.

La guida semplice e divertente, unita ai colori vivaci della carrozzeria, rendono Eni XEV YOYO la scelta ideale per i giovani, già affezionati alla praticità del car sharing.

Un ulteriore passo avanti di Eni, che con 100 nuovi veicoli YOYO amplia la sua flotta e dà vita a una stimolante proposta di mobilità elettrica accessibile a tutti.