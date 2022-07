Brutta sorpresa per un gruppo di amici che hanno fatto colazione a Capri. Sono stati al bar piazzetta e hanno consumato 6 cornetti (tre al cioccolato, uno alla crema e due vuoti), 3 caffè e due latte macchiato. Tutto molto buono, tutto impreziosito dalla splendida location. Poi hanno chiesto il conto e a quel punto la loro sorpresa è stata enorme. E uno di loro ha condiviso un video su TikTok. Il web si è diviso.

Vale la pena scendere nel dettaglio della questione. Un gruppetto di amici è andato a fare colazione al bar Piazzetta di Capri, spendendo alla fine 78 euro per sei cornetti, tre cappuccini e due caffè, con un cornetto e un cappuccino a 14 euro. Sbalorditi dall’importo, l’utente ha poi condiviso un video su TikTok dove mostra l’importa, commentando che questi soldi gli bastavano per i caffè di un mese e mezzo: “Quei soldi mi bastavano per i caffè di un mese e mezzo”, commenta @gianmarcodironza02 mentre con il cellulare inquadra il conto.





Capri scontrino colazione, conto da 78 euro

Da una parte c’è chi sostiene che sia comunque troppo caro e che quello inquadrato non è neanche uno scontrino fiscale, invitando a chiamare la Finanza. Qualcuno ha anche provato a scherzarci sopra sostenendo che con 78 euro, nel bar dove va di solito, gli lasciano anche le chiavi. “È Capri! Vuoi andare? Paga”, scrive Annagiulia nei commenti al video. In tanti sottolineano che sono risaputi i prezzi dell’ambita località turistica. Non ci si dovrebbe quindi stupire di pagare 14 euro per un cornetto e un cappuccino. Ma c’è anche chi non la vede allo stesso modo. “Non è nemmeno uno scontrino fiscale”, indica Marta. Mentre Valentina invita l’utente a chiamare la Finanza. C’è poi anche chi scherza e sdrammatizza. Come Simone: “Al bar dove vado io, di solito, con 78 euro mi lascia anche le chiavi”.

L’episodio di Capri segue quello dello scontrino troppo caro di un ristorante di San Benedetto del Tronto. Un cliente è andato a cena con altre tre persone e si è ritrovato un conto totale di 508 euro (arrotondati “generosamente” a 480, poi scontati a 400), per il modico costo di 280 euro soltanto per i primi di pesce. La vicenda, raccontata in un post su Facebook e ripresa dal Corriere Adriatico, ha fatto il giro del web.

A raccontare tutto era stato il dottor Giorgio Tordini, con tanto di foto allo scontrino, e tra i commenti qualcuno si era ironicamente chiesto se quello chalet non fosse quello di Flavio Briatore, date le recenti polemiche sulla pizza del suo Crazy Pizza, a prezzi esorbitanti. Nel dettaglio, lo scontrino riportava 100 euro per i quattro antipasti degustazione, 60 euro per quattro crudi, 56 euro per due bottiglie di Rosè, 4 euro di acqua e otto di coperto. E in mezzo la voce della discordia: 280 euro per quattro primi, 70 euro a piatto.