“Il tuo sorriso e la tua forza”. Addio alla maestra Marika: una vita stroncata a 47 anni

Caorle in lutto. Numerosi i messaggi di cordoglio in seguito alla dolorosa notizia della morte di Marika. Appena 47 anni, la vita della maestra è stata stroncata dalla grave malattia. Originaria di Miane, negli ultimi anni aveva insegnato a San Donà di Piave. “Resterai sempre nei nostri cuori con tuo sorriso e la tua grande forza”, si legge nell’epigrafe.

Un dolore immenso in seguito alla notizia della sua morte. Marika Magnagnin è riuscita a entrare nel cuore dei suoi alunni fin dal primo giorno in classe. La 47enne lavorava da circa 2 anni come maestra delle primarie di Caorle. Secondo quanto riportato dai media la 47enne insegnante di Caorle riceveva quotidianamente il “buongiorno” dei suoi bambini.

Negli ultimi tempi, però, Marika non è più riuscita a recarsi in classe a causa della dura lotta contro la grave malattia iniziata la scorsa estate. Eppure, nonostante l’assenza e fino all’ultimo suo respiro, i suoi alunni non hanno mai dienticato di augurarle il buongiorno con un video-messaggio.





“È una battaglia che non mi aspettavo di combattere. Ho capito ora che invece è e sarà una guerra… ma io vincerò”, queste le parole della maestra quando si trovava a parlare della sua dura battaglia. Poi i suoi occhi si sono chiusi per sempre nella casa di famiglia a Premaor di Miane, in provincia di Treviso, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla.

In particolar modo la comunità si è stretta intorno ai familiari della maestra, alle figlie Silvia e Cristina, a Guido, a papà Bruno e a mamma Ivana, alla sorella Francesca. E l’ultimo addio a Marika verrà celebrato nella chiesa di Miane.