Camion travolge quattro auto. Carmelo muore sotto gli occhi della moglie, lei è grave. Ci sono feriti

Un vero e proprio inferno si è registrato sulla strada italiana. Un terribile incidente ha causato la morte di un uomo di 60 anni, Carmelo Masi, che non ha avuto via di scampo in uno schianto che ha coinvolto diversi mezzi. Lui guidava la sua Audi ed era in compagnia della moglie, quando è stato centrato in pieno da un camion che ha preso anche altre tre vetture. Il 60enne è stato il più sfortunato, infatti ha perso la vita praticamente sul colpo.

Nell’incidente stradale nel quale c’è stata la morte di Carmelo Masi è rimasta ferita in maniera molto grave anche la coniuge. La signora è stata prontamente aiutata anche con l’ausilio dell’elisoccorso e portata d’urgenza in ospedale in codice rosso. Stando a quanto riferito, le condizioni sono preoccupanti dato che non è stata sciolta la prognosi, che resta riservata. Si è anche sviluppato un incendio che ha avvolto il tir.

Terribile incidente stradale causa la morte di Carmelo Masi: aveva 60 anni

Il drammatico incidente che ha provocato la morte di Carmelo Masi, noto per essere un imprenditore proprietario di un’azienda agrozootecnica, si è verificato in Sicilia. In particolare a Capo d’Orlando (Messina), sulla statale 113. Il mezzo pesante era in direzione Palermo-Messina e l’autista ha improvvisamente perso il controllo per cause in corso di accertamento, colpendo le quattro auto. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Capo d’Orlando nonché il magistrato di turno.

L’imprenditore vittima dell’incidente era nativo di Brolo, altro paese in provincia di Messina. Ad essere stati centrati dal camion anche altri mezzi, parliamo di un piccolo furgone e di una Jeep al cui interno c’era un ristoratore molto conosciuto. L’amministrazione comunale del comune di origine del 60enne ha espresso subito tutto il suo dolore per questa grave perdita e ha anche preso una decisione per rispettare la sua memoria.

Il comune di Brolo ha scritto nella sua nota: “L’intera comunità di Brolo apprende con incredulità, sgomento e profondo dolore la notizia del tragico incidente che ha coinvolto una famiglia brolese sulla statale 113. L’amministrazione comunale, interpretando i sentimenti di cordoglio della popolazione brolese, annulla tutte le manifestazioni inserite nel cartellone natalizio e previste per questo fine settimana”.