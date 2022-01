Sfonda il guardrail e finisce nella scarpata: 25enne morto sul colpo, 3 feriti

Sono ancora da stabilire con esattezza le cause di un incidente che ha coinvolto quattro operai che erano a bordo di un camion che percorreva la strada da Cingoli (provincia di Macerata) in direzione Jesi. Il camion ha sbandato, ha sfondato il guardrail e si è ribaltato in una scarpata. L’incidente è avvenuto intorno alle 21,20 di venerdì 28 gennaio. Per uno degli operai non c’è stato nulla da fare.

Come riferisce Cronache Maceratesi, a bordo del furgone c’erano 4 operai edili. Uno di loro (che di solito non guidava) era al volante e poco dopo la ditta Fileni il furgone ha iniziato a sbandare finendo su una parete di terra. Poi è stato proiettato verso sinistra e ha sfondato un guardrail quindi è finito in una scarpata e più volte si è ribaltato. Un uomo ha perso la vita: si tratta di un 25enne di origini albanesi. La sua situazione era già disperata quando sono arrivati i soccorsi.

Sul posto sono giunti la Piros di Apiro, la Croce Verde di Cupra Montana, l’automedica del 118 di Jesi e di Cingoli oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Apiro e Macerata. Ci sono voluti 50 minuti per estrarre l’uomo dalle lamiere. Già prima che riuscissero ad estrarlo i soccorritori avevano capito che non ci sarebbe stato nulla da fare. Si è trattato di un’operazione delicata e difficoltosa che ha richiesto grande preparazione. Ora starà ai Carabinieri – scrive Cronache Maceratesi – comprendere quello che è successo sentendo i colleghi dell’operaio che sono sopravvissuti all’impatto (foto Cronache Maceratesi).





Un altro dei passeggeri è stato trasportato in ospedale, è grave ma non in pericolo di vita. Altri due giovani sono riusciti ad uscire autonomamente dai finestrini. Il gruppetto era composto di operai edili provenienti da fuori regione. Sul luogo anche i carabinieri di zona che stanno eseguendo gli accertamenti di rito.

Un’altra ragazza di 25 anni ha perso la vita in un incidente nella città di Foggia, tra via Matteotti e via Urbano. Stava facendo rientro nella sua abitazione, intorno a mezzanotte, quando il sinistro le ha causato la morte. Aveva da poco salutato anche l’amato fidanzato, che mai si sarebbe aspettato di non vederla mai più. L’avvocatessa Camilla di Pumpo è stata immediatamente soccorsa, ma quando il 118 è giunto sul posto, i sanitari hanno subito compreso che la sua fosse una situazione disperata.