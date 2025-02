Un drammatico incidente si è verificato a Salerno, in via Fra’ Generoso, nei pressi dell’incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi. Un ciclista di 49 anni, originario di Caserta, ha perso la vita dopo essere stato colpito da parte del carico di un camion in transito. Il mezzo pesante ha perso alcune ecoballe, che sono finite sulla corsia opposta, investendo un gruppo di ciclisti.

Sul posto sono accorsi tempestivamente i soccorritori, ma per uno dei ciclisti non c’è stato nulla da fare. Un altro uomo, che si trovava sul percorso in quel momento, ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. L’incidente ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno operato con l’ausilio di un’autogru per rimuovere il carico disperso e mettere in sicurezza l’area.





Camion perde il carico che centra un gruppo di ciclisti: un morto e un ferito grave a Salerno

Gli agenti della polizia locale e i poliziotti hanno raggiunto il luogo dello schianto per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ipotesi, il camion ha perso parte del carico mentre attraversava un tratto di strada particolarmente insidioso. La carreggiata, infatti, è caratterizzata da una pendenza significativa e da una visibilità ridotta, fattori che potrebbero aver impedito ai ciclisti di rendersi conto tempestivamente del pericolo incombente.

Le balle di rifiuti cadute dal mezzo hanno invaso la corsia opposta, travolgendo il gruppo di sportivi che stava percorrendo la strada. Le autorità hanno disposto la chiusura temporanea della strada al traffico in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e garantire la messa in sicurezza della zona. Nel frattempo, si sta cercando di chiarire le responsabilità dell’accaduto e di comprendere se vi siano state eventuali negligenze nel fissaggio del carico da parte dell’autotrasportatore.

L’incidente ha suscitato profondo cordoglio tra gli appassionati di ciclismo della zona, che conoscono bene la pericolosità di quel tratto stradale. “È un tratto critico, con curve e una discesa impegnativa. Servirebbero più controlli sui mezzi pesanti che lo attraversano”, ha commentato un residente della zona.