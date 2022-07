Camion di traverso sull’A1, autostrada chiusa e disagi nella mattina di mercoledì 6 luglio a causa di camion che si è ribaltato all’altezza del chilometro 90 in direzione Milano, nel tratto compreso fra Parma e Fidenza, in Emilia Romagna.

Come si può vedere dalle foto, l’autoarticolato è finito contro il guard rail ed è poi finito riverso per strada, con la parte anteriore verso l’altra corsia dell’autostrada. Tanta paura per gli automobilisti che a quell’ora si trovavano a percorrere il tratto autostradale ma per fortuna nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente. “Sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola, verso Milano – sottolinea Autostrade – si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all’altezza del km 89+400, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante intraversato, che occupa anche la corsia di sorpasso in direzione Bologna”.





L’autista dl camion finito di traverso sull’A1 è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Vaio. Non avrebbe riportato gravi ferite e non sarebbe in pericolo di vita. Gravi le ripercussioni sul traffico veicolare della zona, con l’Anas costretta a chiudere il tratto interessato dallo schianto del camion e le auto deviate lungo la via Emilia, intasata nel tratto tra Parma e Fidenza.

Il camion finito di traverso sull’A1 ha creato lunghissime code in entrambi i sensi sulla via alternativa dopo la chiusura dell’innesto dell’autostrada con la A15. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Parma e Piacenza. Dopo aver estratto il camionista i pompieri hanno dovuto attivare le procedure per il contenimento dello sversamento del gasolio dal serbatoio.

Camion di traverso sull’A1 – Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi dell’incidente e per regolamentare il traffico completamente bloccato sulla corsia Nord e in una parte di quella Sud. “Sul mezzo, che trasportava merce varia, sono state attivate le procedure per lo svuotamento del gasolio del serbatoio. È intervenuta anche la Polstrada”, si legge in un comunicato di Autostrade Italiane.

