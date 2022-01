Camilla muore a 25 anni mentre torna a casa. Aveva salutato poco prima il suo fidanzato

Ancora una tragedia della strada ha distrutto una giovane vita. Camilla di Pumpo è morta nelle scorse ore in seguito ad un terribile incidente, che non le ha dato speranze di sopravvivenza. Aveva solamente 25 anni ed era già molto nota nella sua città per il suo lavoro di avvocatessa. Non a caso, oltre ai parenti e agli amici, i più angosciati sono proprio i colleghi, che non riescono ad accettare che sia andata via per sempre. Purtroppo l’impatto è stato troppo tremendo e e le sue ferite gravissime.

Entrando maggiormente nello specifico, la 25enne Camilla di Pumpo era alla guida di un’automobile, quando per cause in corso di accertamento si è schiantata in modo frontale contro un altro veicolo. Il dramma si è verificato in Puglia, nella città di Foggia, tra via Matteotti e via Urbano. Stava facendo rientro nella sua abitazione, intorno a mezzanotte, quando il sinistro le ha causato la morte. Aveva da poco salutato anche l’amato fidanzato, che mai si sarebbe aspettato di non vederla mai più.

L’avvocatessa Camilla di Pumpo è stata immediatamente soccorsa, ma quando il 118 è giunto sul posto, i sanitari hanno subito compreso che la sua fosse una situazione disperata. Hanno però constatato che il suo cuore batteva ancora e c’era respiro e per questa ragione l’hanno trasferita in codice rosso nel locale ospedale. I medici e gli infermieri hanno fatto l’impossibile per tenerla in vita, ma hanno dovuto arrendersi perché poco dopo l’arrivo nel nosocomio foggiano è sopraggiunto il decesso.





Questa la nota stampa ufficiale inviata dall’associazione giovani avvocati di Foggia nel ricordare la figura di Camilla di Pumpo: “Con il cuore straziato piangiamo la tragica e prematura scomparsa di Camilla di Pumpo, nostra socia e amica di 25 anni. Promettente avvocato, amica sincera e leale, amorevole compagna del nostro presidente Mario Aiezza, lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Mancheranno i suoi meravigliosi sorrisi nelle aule del tribunale”.

Il messaggio dell’associazione giovani avvocati foggiani in onore di Camilla di Pumpo si è concluso così: “Mancherà la sua dolcezza, la sua bontà d’animo, la sua spontaneità, il suo entusiasmo e la sua contagiosa voglia di vivere. Mancherà profondamente a tutti noi, a Mario e ai suoi familiari in questo momento di inconsolabile dolore. Un abbraccio forte e sentito”.