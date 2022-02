Frontale tra auto e ambulanza sulla statale: 3 morti e un ferito in gravi condizioni

Terribile incidente stradale a Caltanisseta. Per cause ancora da accertare un’auto e un’ambulanza si sono scontrati frontalmente lungo la statale 626 Gela-Caltanissetta, Valle del Salso, al km 45 nei pressi dello svincolo per Butera. Pesantissimo il bilancio che parla di tre morti: l’uomo alla guida dell’auto e un paziente che viaggiava sull’ambulanza e l’autista della stessa. L’Anas ha chiuso la strada al traffico e si è formata una coda di alcune centinaia di metri. In gravi condizioni anche un infermiere.



Ha riportato ferite meno gravi un medico, che era sempre a bordo dell’ambulanza. Sul posto altre ambulanze arrivate da Gela e la polizia stradale, oltre che l’elisoccorso. Oggi è stata una giornata tragica sulle strade italiane, stamani intorno alle 13 un incidente ha paralizzato la A1. Nei pressi di Scandicci un tir carico di carta compressa, un camper e un’auto si sono scontrati, nell’impatto, violentissimo, i mezzi si sono incendiati non lasciando scampo alle persone a bordo.



Le vittime sono il conducente del Tir e la passeggera del camper. Un inferno di fuoco quello che si è sviluppato. Quello di oggi è il quarto giorno consecutivo di caos sulla A1, stavolta è successo a Scandicci all’altezza dello stabilimento Gucci. L’incidente, come detto, è verificato intorno alle 13 e solo verso le 18 il tratto di autostrada interessato dall’incidente è stato completamente riaperto.







Ma le ripercussioni per il traffico sono gravissime. I mezzi pesanti, per tutto il pomeriggio, sono usciti a Firenze Sud e hanno dovuto percorrere la viabilità ordinaria rientrando a Firenze Scandicci. A quanto si apprende le vittime avevano rispettivamente cinquanta e sessant’anni. Il drammatico incidente di oggi sulla A1 è solo l’ultimo sulla rete autostradale italiana.



Scrive la Nazione come sempre oggi, poco prima delle 11, un altro incidente con gravi ripercussioni sulla viabilità si era verificato sempre sulla A1 ma più a nord, tra Calenzano e il bivio per la Direttissima: una decina di chilometri di coda a causa di un incidente nella galleria Colle, per fortuna però con conseguenze sanitarie più lievi: due uomini di 52 e 53 anni soccorsi in codice verde.