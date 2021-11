Tragedia in città: crolla il balcone, un uomo precipita e muore. La scoperta su quell’appartamento

Incredibile tragedia nella città italiana. Un destino beffardo ha causato la morte di un uomo di 82 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’anziano è caduto nel vuoto in seguito al cedimento improvviso del balcone della sua abitazione. Si è quindi schiantato e per lui non c’è stato niente da fare, nonostante fossero intervenuti i sanitari e fosse stato trasferito d’urgenza in ospedale. Ma le sue condizioni di salute non erano subito sembrate disperate, ma poi è spirato all’interno del nosocomio.

Infatti, quando il 118 è arrivato sul posto ha pensato inizialmente che avesse subito dei traumi non molto gravi. Quando però è giunto al pronto soccorso, il suo cuore è andato in arresto e immediatamente i dottori hanno fatto l’impossibile per tenerlo in vita. Tutte le manovre di rianimazione sono risultate vane ed è stato quindi constatata la sua morte. Pare che avesse deciso di affacciarsi sul balcone dell’appartamento, che non era in buono stato. Lo stabile era infatti fatiscente. Infatti, sul pavimento erano presenti alcuni assi di legno.

L’82enne avrebbe posizionato gli assi di legno sul pavimento perché era già ceduto il precedente pavimento del suo balcone. Ma è avvenuto un nuovo crollo, che si ipotizza sia stato provocato dall’enorme quantità di pioggia caduta in zona. Per lui, che abitava nel centro storico di Caltanissetta, esattamente in via Abbate I, è arrivata una morte inaspettata e terribile. La corsa verso l’ospedale ‘Sant’Elia’ è stata vanificata dall’attacco cardiaco, che ha fatto precipitare la situazione in pochissimo tempo.





La morte dell’anziano a Caltanissetta dovrà essere chiarita nei minimi dettagli dalla polizia. Ad intervenire è stata la sezione Volanti, che avrà il compito di ricostruire cosa sia potuto succedere in quegli attimi drammatici. Il decesso dell’uomo di 82 anni si è registrato nella giornata di lunedì 22 novembre. L’incidente si è verificato intorno alle ore 12. L’intera città di Caltanissetta è rimasta ovviamente sconvolta da questa disgrazia, che ovviamente nessuno poteva nemmeno immaginare.

A proposito di tragedie, nelle scorse ore è morto un giovane di 33 anni a Roppolo, in provincia di Biella. La morte ha raggiunto Alberto Cabrio nella serata del 22 novembre. Il suo monopattino è stato travolto da un’auto, per l’esattezza una Mercedes Classe A. Lo scontro è stato molto grave e non è riuscito ad evitarlo. ltre ai sanitari del 118, sul luogo dell’incidente si sono recati anche gli agenti della polizia stradale.