Meteo, cambia tutto nei prossimi giorni. Caldo, afa, temporali: le previsioni sull’Italia

Un maledetto caldo, di quelli che non eravamo più tanto abituati a sentire. E per i prossimi due giorni sarà ancora così. Il caldo africano che tra ieri e oggi ha travolto soprattutto il Centro-Sud (mentre il Nord ha fatto i conti con una improvvisa ondata di maltempo, con piogge e grandinate) è di nuovo in arrivo nel finesettimana. Tuttavia c’è una speranza: l’inizio della nuova settimana.

Ma andiamo con ordine. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, nel weekend il maltempo che ha colpito ieri il Nord è destinato ad attenuarsi, così come il fortissimo caldo al Sud. Venerdì 9 luglio vedrà un’instabilità residua nelle prime ore della mattinata su Alpi orientali, Trentino e Friuli con qualche ultimo piovasco o temporale in esaurimento, più sole sul resto della Penisola. Dal pomeriggio sole ovunque salvo leggera variabilità su Alpi, Prealpi orientali, Dolomiti e Friuli con possibilità di qualche isolato piovasco.

Temperature in ulteriore lieve calo al Centro, stabili al Nord, ancora elevate al Sud con punte massime di 38-40°C nel Materano e sul Catanese. Sabato 10 luglio, giornata nel complesso soleggiata con un po’ di nubi sulle zone alpine e prealpine ma inizialmente senza fenomeni. Verso sera via il caldo: attesi piovaschi sulle aree alpine anche a sfondo temporalesco nella notte specie sui settori centro orientali, fino alla Dolomiti.





Caldo insopportabile, le previsioni di domenica

Possibile locale estensione dei fenomeni alle alte pianure lombarde e venete. Temperature in calo anche al Sud ma ancora leggermente sopra media. Domenica 11 luglio ancora qualche nota instabile al mattino su Alpi orientali, Dolomiti e occasionalmente alte pianure trivenete con qualche piovasco o isolato temporale ma in rapido assorbimento entro la seconda parte della giornata. Poi il caldo.

Il cambio repentino ci sarà lunedì, quando tornerà il maltempo. Prima sul Nord-Ovest con forti temporali, per via della contrapposizione tra l’anticiclone africano e le correnti fresche ed instabili nord-atlantiche. Ma mentre al Nord ci sarà maltempo, al Sud tornerà il forte caldo: fino a 38 gradi in Sicilia, oltre i 40 in Sardegna, mentre il maltempo coinvolgerà quasi tutte le Regioni del Nord. E così per quasi tutta la settimana.