Ondata di caldo africano in arrivo: temperature oltre i 30 gradi

Caldo in aumento in Italia in settimana e probabile nuova ondata dal 17 maggio. Tutto in un quadro già caratterizzato dal caldo anomalo in Marocco con allerta arancione. Così con l’anticiclone nordafricano verso la Spagna e poi l’Italia. Se queste sono le premesse verso l’estate, non sarà una sorpresa battere nuovamente il record di caldo europeo. Un anno fa, in provincia di Siracusa, crollò il precedente valore ‘top’ ed in Sicilia con 48,8° C si scrisse la storia meteo europea.



Le proiezioni dei principali modelli meteorologici, tra cui le previsioni stagionali di ECMWF, indicano un’Estate 2022 più calda di quella dell’anno scorso. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, prevede caldo in aumento per questa settimana. Ma mette in guardia per una probabile seconda ondata di calore anche più intensa in arrivo dal 17 maggio.





Caldo in aumento in Italia: le previsioni per domani e venerdì



Solo nel weekend avremo dei temporali sparsi, più probabili al Nord e nella giornata di sabato quando potrebbero risultare anche intensi a causa del calore accumulato in Pianura Padana. Subito dopo il weekend però un altro anticiclone nordafricano. Il secondo, quello del 17 maggio, potrebbe impadronirsi dell’Europa centrale con massimi pressori sulla Germania dove sono attese temperature di 10-12°C oltre le medie del periodo.



Quindi fino a 30 gradi e oltre. Il gran caldo anomalo, oltre all’Italia, alla Francia e alla Germania potrebbe espandersi anche verso Polonia e Danimarca. Rendendo il Mar Baltico una meta balneare addirittura a maggio. Ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi due giorni. Giovedì 12. Al Nord: sole e caldo estivo. Al Centro: bel tempo, caldo. Al Sud: sereno o cielo poco nuvoloso, temperature in ulteriore leggero aumento.



Venerdì 13. Al Nord: sole e caldo estivo, ma con temporali sulle Alpi del Triveneto. Al Centro: bel tempo, caldo. Al Sud: sereno o cielo poco nuvoloso. Tendenza. Possibili locali temporali al Nord e sull’Appennino nel weekend.



