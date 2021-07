Meteo Italia, in arrivo nuova ondata di caldo africano. Oltre 40 gradi: le zone più colpite

Sarà un’estate calda, anzi caldissima. Quello che si temeva è stato confermato negli ultimi giorni dai meteorologi. In Italia, e non solo, nei prossimi giorni i termometri raggiungeranno temperature record, anche oltre i 40 gradi. Se a ciò aggiungiamo l’assenza di precipitazioni da ormai troppo tempo, allora si capisce che la situazione preoccupa davvero. Se ne è parlato a lungo e ormai il caldo africano è alle porte. Già nella giornata di oggi martedì 6 luglio abbiamo avuto le prime avvisaglie.

Per ora siamo arrivati ai 33 e 34 gradi al centro e al nord, ma al sud si sono registrati i 36 gradi e in alcune zone perfino i 38. Temperature ancora maggiori, in ogni caso, sono attese per domani, mercoledì 7 e dopodomani giovedì 8 luglio. E purtroppo, come negli ultimi giorni, non è prevista pioggia, quella pioggia che avrebbe potuto mitigare in parte gli effetti di questa ondata di caldo africano.

Da mercoledì 6 a venerdì 8 luglio si attende una vera impennata delle temperature. In particolare in città come Bologna, Firenze, Roma, Terni, Perugia, Chieti, Campobasso, Macerata si toccheranno i 36-38 gradi. Temperature ancora più alte in Puglia, a Foggia e Matera il termometro toccherà quota 41 e anche 42 gradi. Farà caldo, comunque, molto caldo anche nelle altre città. A Milano, Padova, Modena, Prato e Viterbo si registreranno 35 gradi.





Come detto il tempo sarà prevalentemente soleggiato, solo nelle Alpi occidentali ci potranno essere dei temporali, specialmente in Val d’Aosta e Piemonte. A preoccupare è la siccità, nelle Marche, ad esempio, il fiume Metauro è ridotto ad un rigagnolo d’acqua. Soprattutto al sud si temono limitazioni a livello idrico. E nel breve periodo la situazione non cambierà. L’alta pressione africana riceverà altra energia dal cuore dell’Africa e si toccheranno nuovi picchi insoliti per l’inizio di luglio.

Andando nello specifico tra mercoledì 7 e giovedì 8 luglio si toccheranno i 36-37 gradi in Val Padana, specialmente in Emilia-Romagna a Bologna, Ferrara e Forlì. Caldo anche nel resto del nord dove il meteo sarà un po’ più capriccioso a occidente, in particolare giovedì. Al centro previsti 39 gradi a Macerata, 35-36 a Roma, Perugia, Firenze e Ancona. Temperature record al sud, soprattutto venerdì 9 luglio: Sicilia e Puglia bersagliate, con punte di 41-42 gradi a Siracusa, Catania, Taranto e Foggia. Per veder scendere il termometro bisognerà attendere il week end.