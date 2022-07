Calcio italiano in lutto, morto Giovanni Mandica. Un terribile incidente stradale se l’è portato via per sempre a soli 29 anni, scuotendo tutti i suoi compagni di squadra e la sua famiglia. Un decesso improvviso, che ha lasciato tutti senza fiato. Aveva ancora una vita intera davanti a sé, ma il destino si è messo di traverso e gli ha impedito di proseguire la sua esistenza. Era apprezzato per le sue doti umane e professionali e il team calcistico nel quale militava è stato il primo a diramare una nota stampa.

Calcio italiano in lutto, morto Giovanni Mandica. Il sinistro mortale si è registrato a San Polo di Torrile, in provincia di Parma, precisamente lungo la strada statale Asolana, nella giornata di martedì 12 luglio. Il mese scorso il calcio italiano aveva pianto invece Pietro Tusiano, scomparso per una malattia. Un ragazzo perbene, sempre al servizio dei compagni, strappato alla vita troppo presto e in maniera davvero ingiusta. Aveva giocato nell’Atletico Vieste, a Martina Franca e nella Fidelis Andria.





Calcio italiano in lutto, morto Giovanni Mandica a 29 anni

Calcio italiano in lutto per la morte di Giovanni Mandica, che giocava come difensore nelle serie dilettantistiche con la casacca del Mezzani. Ad ucciderlo è stato uno schianto devastante che non gli ha lasciato scampo. La sua automobile ha avuto uno scontro frontale con un camion, che si trovava sulla carreggiata opposta. Non ha potuto evitare l’incidente e si è spento. Commovente l’ultimo saluto della società del Mezzani calcio, che ha affidato il suo pensiero ad un messaggio, apparso sul loro profilo Facebook.

Ecco le parole del club parmense: “La società Sport Club Mezzani porge le più sentite condoglianze ai familiari del proprio giocatore Giovanni Mandica, scomparso improvvisamente questa mattina in seguito ad un incidente stradale. Purtroppo oggi è uno di quei giorni che non vorremmo mai vivere, non ci sono davvero parole per descrivere il dolore di ognuno di noi. Ciao Gio, ci mancherai davvero tanto”. Al lavoro sul luogo dell’incidente la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area.

E il sito Parma Today ha anche riportato altri post, scritti da coloro che gli volevano bene, che hanno detto così addio al povero Giovanni Mandica: “Un dolore troppo forte per i genitori, Giovanni ci mancherai e ci mancherà il tuo bellissimo sorriso”, “Bomber, ci mancherai”, “Condoglianze ai genitori Ninetta e Bruno e al fratello”.

