Incidente terrificante a Cagliari nel pomeriggio di oggi, martedì 1 febbraio. Una mamma stava portando il passeggino con il figlio di 15 mesi appena nei pressi delle strisce pedonali. Improvvisamente uno scooterone, che stava sorpassando un’auto, ha centrato in pieno il piccolo. Dopo il tremendo impatto l’uomo sullo scooter è fuggito.

È successo in via Cadello, in pieno centro, una zona molto trafficata vicino al parco di Monte Claro. Purtroppo per il piccolo Daniele Ulver non c’è stato nulla da fare. Sotto choc ma fortunatamente illesa la mamma, la 31enne Ilaria Ennas. Il motociclista, accusato di omicidio stradale, si è costituito alla polizia stradale circa due ore dopo il fatto.

Lo scooter Yamaha T-Max su cui stava viaggiando l’uomo ha travolto la carrozzina e l’ha trascinata per una quindicina di metri. Dopo lo scontro la mamma è rimasta diverso tempo in stato di choc sotto le cure degli operatori sanitari del 118. L’uomo sullo scooter, E. P. di 35 anni e residente a Cagliari, ha proseguito a tutta velocità, salvo poi costituirsi poco dopo. Ora è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.





Il papà del piccolo Daniele è un vigile del fuoco nato in Russia. Sul luogo dell’incidente sono accorsi, sconvolti, diversi parenti della vittima. Sul posto sono arrivate due ambulanze e gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.

L’impatto tra lo scooter e il passeggino con dentro il piccolo Daniele è stato devastante. La carrozzina, strappata dalle manie della mamma, è stata scaraventata sotto un’automobile parcheggiata a diversi metri di distanza. Un giovane testimone uscito dal parco ha raccontato: “Ho sentito le grida strazianti dalla madre, la donna era sconvolta. Urlava: ‘dov’è il mio bambino, dov’è il mio bambino’. Solo dopo qualche istante ha visto il corpicino, e ha iniziato a piangere a dirotto”.