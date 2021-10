“Nicola non c’è più”. Una città in lutto, morto a soli 20 anni: l’annuncio del papà del cantante

Cagliari, un’intera comunità sotto choc. Il giovane rapper non ce l’ha fatta. A dare notizia del decesso il padre di Nicola, Adriano Micheli. Speranze alimentate minuto dopo minuto per il 20enne vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri 28 ottobre sul litorale di Quartu. E oggi tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia del musicista.

Nicola, 20 anni, e tanti sogni ancora da realizzare. Il ragazzo, appassionato di musica, chiude per sempre i suoi occhi. Il padre Adriano ha dato a tutti il triste annuncio: “Nicola non c’è più”. Una vicenda drammatica quella di Nicola, uscito gravemente ferito dall’incidente lungo la litoranea di Quartu per Villasimius.

Erano le 7 del mattino del 28 ottobre quando il ragazzo si trovava alla guida della sua Lancia Y. Nicola ha perso il controllo del mezzo e l’auto, sbandando vorticosamente, è finita per ribaltarsi, facendo sbalzare il 20enne fuori dall’abitacolo.





Immediati i soccorsi, tra squadre dei carabinieri e un’ambulanza del 118, così come necessario il trasferimento della vittima al Policlinico di Monserrato e il ricovero presso il reparto di Terapia intensiva. Ore di attesa e di speranza per Nicola, ma il suo cuore, purtroppo, ha smesso di battere per sempre.

Ora, il gesto altruistico dei genitori che permetterà di salvare altre vite, infatti per dodici ore è stata avviata l’osservazione strumentale necessaria per l’espianto degli organi. Al contempo proseguono le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.

E tra i numerosi messaggi che giungono alla famiglia da parte di amici e conoscenti si legge: “Stringersi in un abbraccio fraterno a te e a tua moglie non può che essere una piccolissimo pensiero, in questo triste e difficilissimo momento. Ti giungano le mie condoglianze”.